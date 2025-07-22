相信有更多幫助 中信銀總座楊銘祥：高雄專區開放內保外貸商機將更大

中國信託銀行總經理楊銘祥今天指出，家族辦公室將為其首推的業務之外，另外兩大重點就是資金的流動，以及新產品推出包括了倫巴底貸款、信託基金產品的融資、私募基金銷售。他也表示，接下來內保外貸及外保內貸，先前香港及新加坡分行都已經可以互相進行，倘若未來高雄專區能開放這一塊，相信對銀行的私人銀行業務會有更多幫助。

楊銘祥說，中信銀前進高雄專區的重要目標，也在於協助客戶進行傳承與永續，這也是希望中信銀在該專區能展現的特色，並希望中信銀成為台灣的高資產戶不論是公司或家庭，或財富傳承：「要作台灣人資產管理中心的首選！」甚至取代外資銀行被台灣客戶最優先選擇，目前中信銀已為超過10家以上的客戶成立家辦。

楊銘祥也指出，設立家辦的需求還有待開發，因為很多客戶還沒了解家辦對稅務規畫、傳承的重要性，甚至第二代還有婚前契約這些，也要符合「家族憲章」的規範，來確保第一代想要傳承的意志未來能傳承下來，這絕非買個保單給下一代這麼簡單的事，而且還包括企業經營及股權控管這些重點。他也表示，高雄高資產客戶目前約占中信銀高資產戶比重2成，含金量仍很高，而且楊銘祥本身就是高雄人，他說，高雄人很低調，但大有開發高資產業務的空間，例如中南部有很多因為台積電題材而致富的田橋仔，尤其台灣股市一年就有2兆現金股利，這些都是台幣，留下的都是台灣的機會，而且資金增加之後，就業機會也將增加，台灣經濟也會繼續發展，會有良性循環，像保費融資也將從高資產戶進一步延伸到一般民眾也可來作，也會有普惠金融的功能。

而且超高資產的財富管理，不會只在台灣，而是會結合其在台灣與國外的資金來理財，且目前會先鎖定台灣的客戶，而非外國人。國內的銀行業全部海內外據點共650處，中信銀尤其海外據點最多，對此楊銘祥指出，也因此上述的擔保品可跨境擔保、融資，就很重要，當然這種跨境連結，也牽涉到匯率，當然，擔保品要互通和資產自由流動，是二大重點，星港就已有互相連動了，例如，買新加坡房地產，可在香港借錢，或以香港不動產來質押，借錢去其他國家投資，但這個不只是涉及金管會政策，也涉及央行的外匯管制政策。

楊銘祥指出，現在台灣有很多資金在海外，但倘若這些高資產戶的資金不能轉成台幣，在台灣理財的限制就會在。他也指出，中信銀的保單質借會比保費融資先作，可能最快下個月才能承作。

楊銘祥表示，倘若在高雄特區開戶，是中信銀原有的客戶，那麼可能2、3 個星期就可以開成，但倘若先前並非中信銀原有的客戶，例如若是客戶介紹客戶，另外，架了很多層，要去透過KYC了解最終受益人和財富來源的話，的確就得花1或2個月時間，但仍會比其他外資銀行的開戶來得快。