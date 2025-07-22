茂迪新台幣20億元聯貸案 彰銀主辦完成簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦茂迪股份有限公司5年期新台幣20億元聯貸案，已順利完成募集，於22日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理簡志光代表聯貸銀行團與茂迪公司董事長曾永輝共同完成簽約。

本聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行暨管理銀行，在第一銀行、安泰銀行、臺灣銀行、合作金庫、兆豐商銀、板信銀行及華南銀行等八家金融機構的踴躍參貸下，於短期間內完成募集，更獲市場熱烈超額認購達178%，最終以20億元結案。

茂迪公司在電池及模組生產經驗豐富，於太陽能模組能源轉換效率具有領先地位，近年陸續進行國內外產線升級至大尺寸模組以降低單位成本，透過國際參展尋求海外訂單，以及國內太陽能電廠建置容量擴增，面對中國在太陽能產業擴增產能攻城掠地下，仍持續維持穩定獲利，實為國內太陽能產業之佼佼者。

未來，茂迪將積極採取靈活策略，透過產品差異化布局、拓展海外市場、打造一站式綠能整合服務三大策略突破現有框架，並強化產品設計與製造的差異化優勢，全力推進TOPCon大尺寸電池與模組的研發與量產。