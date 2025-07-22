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滙豐銀行進駐高雄資產管理專區 苓雅分行正式升格

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅 （左二）與國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立 （右二）出席高雄資產管理專區聯合揭牌典禮。圖／滙豐（台灣）提供
滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅 （左二）與國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立 （右二）出席高雄資產管理專區聯合揭牌典禮。圖／滙豐（台灣）提供

滙豐（台灣）商業銀行響應政府推動高雄資產管理專區政策，22日於高雄苓雅分行舉行盛大的升格儀式，正式宣佈以苓雅分行作為滙豐在高雄資產管理專區的營業據點，為台灣高資產客戶開發專屬的產品與服務。

滙豐銀行於2024年3月成為首家獲金管會核准開辦「財管2.0」高資產業務的外銀子行，今年再下一城，於2025年6月成為首批獲准進駐高雄資產管理專區的金融業者之一。

滙豐（台灣）總經理暨環球銀行業務主管陳志堅，與滙豐（台灣）國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立，聯袂出席高雄專區舉辦的聯合揭牌典禮。

陳志堅表示，滙豐銀行是台灣唯一具全球化布局的專業財富管理銀行，能運用集團160年的財富管理經驗與專業，並透過進駐高雄資產管理專區所獲得的試辦業務優勢，為高資產客戶開發更豐富多元的投資產品與服務，提升台灣在全球財管市場的競爭力。

游天立表示，滙豐銀行看好台灣市場的無窮潛力，近幾年全力發展財富管理業務，在全台成立多座旗艦型財富管理中心，擴展私人銀行業務團隊，引進領先市場的產品與服務，能全面滿足高資產客戶在個人、企業及家族層面的資產增值、傳承規劃、企業接班與永續治理等多元需求。

為爭取進駐高雄資產管理專區，滙豐銀行由高階主管帶領成立工作小組，積極整合跨部門資源，並獲得集團投資挹注，將為高資產客戶提供更多元化的債券及基金產品。高資產客戶可主動提出申購本行尚未上架的商品的需求，在通過內部完整審視流程及相關風險後，高資產客戶便能透過滙豐銀行在高雄專區的苓雅分行申購相關商品，更能進一步優化客戶的資產配置。

展望未來，滙豐銀行將積極申請推動如以客戶金融資產組合為擔保辦理融資 (Lombard Lending) 和保費融資的服務，進一步活化高資產客戶的資產，增加客戶更多元化的資產配置，展現滙豐銀行全方位的一站式服務。

金管會 銀行業 財富管理

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