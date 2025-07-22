丹娜絲颱風重創台灣中南部 玉山金控、玉山志工合捐600萬元賑災

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。彭金隆 致詞時指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄...

2025-07-22 15:02