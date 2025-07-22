丹娜絲颱風重創台灣中南部 玉山金控、玉山志工合捐600萬元賑災
近日丹娜絲颱風挾強風暴雨襲台，重創台灣中南部，玉山金（2884）22日宣布，由玉山人發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會，合計將捐助600萬元至衛福部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。
玉山金控表示，本次颱風丹娜絲重創中南部，超過百萬戶停電，尤其嘉義及台南多處地區家庭停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。玉山於災後啟動緊急應變機制，及關懷顧客專案，對於顧客因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依個案情況受理申請本金緩繳及展延還款期限等紓困方案，以協助受災戶一同度過難關。
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