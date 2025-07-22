響應政策 滙豐銀行進駐高雄資產管理專區

滙豐(台灣)商業銀行22日於高雄苓雅分行舉行盛大的升格儀式，宣佈以苓雅分行作為滙豐在高雄資產管理專區的營業據點，結合集團豐沛的資源與專業，為台灣高資產客戶開發專屬的產品與服務，並積極協助政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，一同開啟財富管理新藍海。

滙豐銀行於2024年3月成為首家獲金管會核准開辦「財管2.0」高資產業務的外銀子行，今年再下一城，於2025年6月成為首批獲准進駐高雄資產管理專區的金融業者之一。今日金管會於高雄專區舉辦的聯合揭牌典禮上，滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅，與滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立聯袂出席，展現滙豐銀行重視政府發展財富管理的決心。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「滙豐銀行是台灣唯一具全球化布局的專業財富管理銀行，我們能運用集團160年的財富管理經驗與專業，並透過進駐高雄資產管理專區所獲得的試辦業務優勢，為高資產客戶開發更豐富多元的投資產品與服務，提升台灣在全球財管市場的競爭力。」

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人游天立表示：「滙豐銀行看好台灣市場的無窮潛力，近幾年全力發展財富管理業務，在全台成立多座旗艦型財富管理中心，擴展私人銀行業務團隊，引進領先市場的產品與服務，能全面滿足高資產客戶在個人、企業及家族層面的資產增值、傳承規劃、企業接班與永續治理等多元需求。」

展望未來，滙豐銀行將積極申請推動如以客戶金融資產組合為擔保辦理融資 (Lombard Lending) 和保費融資的服務，進一步活化高資產客戶的資產，增加客戶更多元化的資產配置，展現滙豐銀行全方位的一站式服務。