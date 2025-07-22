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避免銀行競爭使客戶槓桿不正常放大 金管會9月要到高雄專區「類金檢」

聯合報／ 記者朱漢崙／高雄即時報導
避免銀行競爭使客戶槓桿不正常放大 銀行局與檢查局九月要到高雄專區「類金檢」。記者劉學聖／攝影
避免銀行競爭使客戶槓桿不正常放大 銀行局與檢查局九月要到高雄專區「類金檢」。記者劉學聖／攝影

為避免進入高雄專區的銀行，因為過度激烈的競爭使客戶槓桿不正常放大，金管會銀行局與檢查局9月要到高雄專區「類金檢」。銀行局局長童政彰今日在受訪時以「聯合訪視」來形容9月銀行局與檢查局的走訪高雄專區業者經營概況的行動，並指出在金管會作史上最大業務開放的同時，也會擔心過度行銷，進而造成「過度融資」，尤其開放自行質借之後，倘若槓桿不合理的放大，金管會就會注意，這也是9月訪視的重點。

童政彰舉例，房貸還完之後，擔保品不見得會塗銷，這些超高資產戶，資產都10億以上，會保留擔保品來作資金隨時的調撥；他指出，統計有錢人約有30%的資產會透過融資工具配置，因此有錢人並非不借錢，仍會保留資金彈性調度的空間。他觀察，有錢人會保留30%的融資需求，例如也會配置在比特幣上，但金管會擔心的是過度融資，尤其是銀行的KPI一訂出來，自行質借多借幾筆，就達標了，「這也是主委彭金隆在意的，既然作了有史以來最大的開放，就希望業者要把風控作好！」

童政彰指出，會和檢查局「聯合訪視」，去看業務開放及銀行進行時是否有過度融資，尤其不樂見透過倫巴底貸款（Lombard Lending）、自行質借等調度資金出來之後，又再進行新的質借好幾層的調度更多資金出來，尤其這麼有錢的人，即使有借錢需求，但倘若自行質借、倫巴底不斷進行、借太多也很奇怪。他也指出，當專區開放之後，人才絕對是關鍵。他以日劇「私人銀行」為例指出，像日劇中所呈現的，包緋聞、兒子參選議院、稅務、家產分配與爭奪都要處理，而且稅務更是包括跨國稅務，這些都是團隊專業的展現，因此人才很重要。

童政彰也觀察，不少業者反映，現在私人銀行的開戶，都要1至3個月之間，因此令業者壓力很大，主要必須了解背後資金來源為何？因此，KYC也更為嚴謹及仔細，他強調，這是有史以來最大的開放，但也一定要作風險管理及市場紀律，不能過度競爭，包括價格戰或是過度行銷造成的亂象，這些過去的教訓都要記取。

童政彰直言，像過去的雙卡、連動債、TRF這些風暴，金管會已看到了業界過度競爭時導致錯誤行銷，就會造成客戶喪失信心，另一面向在於，在風管方面，要作更高端資產服務時，這些資金及財富來源是否從正常管道進來，KYC或相關法規的檢視，要看風管系統是否到位。他也強調，不論洗防或打詐，RBA（風險導向）是金融業的KYC的基礎，亦即風險為本，不同屬性就要用不同對等風險偵審方式來作。

房貸 金管會 比特幣 金融業

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