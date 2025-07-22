創新領航x資本助力 櫃買攜手資誠助攻創新公司

櫃檯買賣中心(Taipei Exchange)以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，已分別建構上櫃主板市場、興櫃預備市場以及適合中小微創新及新創企業的創櫃板，透過多層次市場架構扶植不同發展階段的企業循序進入資本市場。今(2025)年7月22日與資誠聯合會計師事務所於台南攜手舉辦「創新領航x資本助力 創新公司媒合會」，並邀請美萌科技公司董事長魏聰哲分享由創櫃板成功進入資本市場經驗，讓參與的新創企業能有不同面向啟發。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心長期致力於扶植中小微新創及創新企業發展，30年來協助超過2,600家公司進入資本市場，被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。櫃買中心為響應金管會亞洲資產管理中心擴大投資台灣計畫-擴大投資創投與新創的目標，今年初推出創櫃板 Plus 新制，以透過「強化誘因」、「多元推廣」、「分級輔導」及「簡化程序」四大方向，新增多項友善的措施，並攜手各產業的上市櫃公司、證券承銷商、會計師、創投公會及私募公會，以及經濟部、數發部、國發基金等政府單位，共同投注更多的心力支持創新、新創、青年創業等團隊進入創櫃板。

資誠徐聖忠所長提到，資誠2018年成立資誠創業成長加速器，以「厚創新X後加速」核心整合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功培育67家潛力新創企業，更協助籌集超過10億元的募資。台南位處台灣產業發展重鎮之一，具多樣化產業結構與扎實創新技術能力，知名核心產業包含生物科技、汽車零組件及光電產業，期透過與櫃買中心合作協助在地隱形冠軍進入資本市場，共同陪伴企業逐步成長，厚植國際競爭力。

這次企業媒合會邀請十家創新企業，產品與服務範圍涵蓋開發用於肝癌栓塞治療可攜帶藥物顯影新藥及胃腸道內視鏡手術輸送裝置、自主研發眼科雷射製造商、整合多元教育資源與數位技術教育平台、氫燃料電池系統研發及OEM/ODM服務、萃取天然植物研發純淨高效保養產品、將創新材料技術與生物科技、臨床醫學結合應用到傷口癒合解決方案、提供空間設計、工程、軟裝與後勤管理等一站式裝潢服務、提供廢濾網再生服務、新型鈣磷系骨補填材料開發、開發微創腦神經外科手術機器手臂系統等。

櫃買中心表示，會中安排創新企業發表業務簡報，並與櫃買家族、上市櫃公司企業創投(CVC)或創投法人進行業務或投資洽談交流，透過這次活動，期盼更多具潛力的創新企業能充分利用創櫃板資源，強化公司體質，邁向資本市場發展的新階段。創櫃板相關資訊，請詳：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm。