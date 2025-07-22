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川普關稅未明…台股跌逾300點 新台幣升轉貶收29.452元

中央社／ 台北22日電
關稅利空籠罩，台股大跌352.64點，失守23000點關卡，拖累新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收29.452元，貶3.7分，改寫7月以來新低。示意圖。記者季相儒／攝影
關稅利空籠罩，台股大跌352.64點，失守23000點關卡，拖累新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收29.452元，貶3.7分，改寫7月以來新低。示意圖。記者季相儒／攝影

關稅利空籠罩，台股大跌352.64點，失守23000點關卡，拖累新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收29.452元，貶3.7分，改寫7月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至15.545億美元。

美國總統川普陸續公布各國關稅稅率，但台灣遲未出爐，市場傳聞四起，觀望心態漸濃。

台灣股匯市今天同步震盪走低，台股今天上攻23486.08點波段新高後，高檔賣壓湧現，收盤下挫352.64點，23000點關卡失守，高低震盪逾500點。

新台幣匯率方面，今天以29.4元開盤後，在美元走弱，日圓反攻的帶動下，匯價震盪走揚，最高為29.341元，不過台股由紅翻黑，午後跌勢擴大，拖累新台幣匯率翻貶，最低觸及29.454元。

外匯交易員指出，外資今天於匯市呈現雙向操作，未見明顯方向性，雖然新台幣由升轉貶，匯價仍不脫區間，在關稅利空籠罩下，繼續回測29.5元；這種膠著局面，恐怕要等川普公布的台灣關稅出爐，塵埃落定，市場才會有比較明確的方向性。

央行統計，美元指數今天下跌0.4%，亞幣漲多跌少，日圓升值0.26%，漲幅最多，新加坡幣微升0.09%，人民幣小漲0.01%，新台幣與韓元相對弱勢，分別下跌0.13%及0.01%。

關稅 新台幣

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