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「藏富於民」台灣存款達60兆 童政彰：是亞洲資產管理中心最大利基

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會銀行局長童政彰表示，台灣存款已達60兆元，是20年前的6倍，為亞洲資產管理中心最大利基。記者劉學聖／攝影
金管會銀行局長童政彰表示，台灣存款已達60兆元，是20年前的6倍，為亞洲資產管理中心最大利基。記者劉學聖／攝影

金管會銀行局長童政彰今日表示，相較於新加坡，台灣最大的利基是民間資金動能，在今年中民眾存款已來到60兆元，相較20年前已增加6倍之多，可說是「藏富於民」，未來透過亞洲資產管理中心的設立，活絡民間的資金動能將是重點。

童政彰是在亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮結束後，受訪時做出以上表示。他也指出，全體金融業者的海外據點有650個，增加和國際的鏈結是支持台商去扎根台灣，放眼全球的重點，這也是未來開放更多跨境服務的重點。

對亞資中心計畫目標，童政彰分析，希望整體資產規模增加4兆，目前已增加2.83兆元，私人銀行在2年內要達20家，今年以來已有新增6家，據最新的財管3.0希望能提供全套的財管方案。

銀行公會和金管會在本月初帶隊19家銀行去新加坡取經，包括財政部賦稅署及央行外匯局都有派員參加，童政彰指出，新加坡與台灣各有所長，新加坡有語言人才及賦稅及國際性外匯的優勢，台灣則有民間資金動能。

童政彰分析，相較新加坡，台灣輕重工業都有紮實的產業，且有完整的產業供應鏈，作為ICT、半導體、生技、農業科技等發展的後盾，也有豐沛的投資動能，尤其有殷實的中小企業主，但正面臨企業接班與傳承。童政彰以這次新加坡之行的經驗分析，他觀察到企業主在接班時，最頭痛的是誰來當「老老闆」和少主之間的潤滑劑，但只要私人銀行專員出來時，都能調和二代的看法，提出具有全面性的解決方案出來，可見私銀扮演角色的重要。

童政彰指出，新加坡要求提出適當的社會回饋計畫，私銀不論是在家辦或企業主解決方案時，都會提出慈善事業基金，這是未來可借鏡方案。至於賦稅，參訪時有專家提醒，不能刻意強調是租稅天堂，否則會有損於整個國際金融中心的信譽，因此仍會尊重財部對是否減免租稅的規畫。

在賦稅面，童政彰表示，稅是重要因素，但並非絕對因素，他強調，在海外停泊的台商資金，台灣是其根，在地化服務對其有絕對吸引力。另外，產品線要和國外對齊，他指出：「因此，彭（金隆）主委上任之後發現此點，決定先不談稅，而先由金管會來修法！」金管會在特區開放了22個國外已可以承作的業務，決定一起把餅做大，把產品線和香港及新加坡拉齊，理財需求的資金就會回流。

童政彰分析，以新加坡境內法人，有兩種家庭辦公室門檻，一是星幣2千萬，4.5億台幣為門檻，更高的是星幣5千萬，台幣12億的門檻，包括遺產贈與、資本交易利得，這些都是零稅率。但很重要的一點是，要從經濟實質面著手，要成立家辦，就要承諾聘顧員工人數。另行也參觀了超高級的家族辦公室的執行經驗，目前定位有四個面向值得參考，包括：1、政府有明確定位及支持力道；2、稅賦環境；3、人才及國際金融市場的建構；4、鼓勵創新及多元，因此，未來高雄專區的發展也將環扣這四個面向。

對於下一階段的開放，童政彰指出，跨境金融服務很重要，相較於以往，是希望看到錢進來，而不是錢流出去，因此以把產品線拉齊，把法規和國際對接，未來將透過財富管理、私人銀行、家族辦公室工作坊，來集思廣益；他進而形容，專區就像「孵蛋器」，專區就好比金融孵化器的概念，業者新的想法都可提供，在高雄特區來不斷孵化它。

台幣 台商 新加坡 金管會

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