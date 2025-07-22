錸寶董事會決議辦理現金增資 暫定每股發行價格32元
錸寶（8104）22日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股1.25萬張，暫定每股發行價格32元。
錸寶公告表示，為因應充實營運資金及償還銀行借款的資金需求，董事會通過辦理現金增資發行新股案。發行總金額以面額計算，為新台幣1.25億元；發行總股數為普通股1,250萬股。
錸寶同步公告指出，暫定發行價格為每股新台幣32元，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後，由董事會授權董事長依上述規定，洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。
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