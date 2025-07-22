國泰世華私人銀行執行長傅伯昇：整合跨集團資源 立足台灣、放眼亞洲

位於亞灣的亞洲資產管理中心高雄專區22日舉行揭牌典禮，高雄市長陳其邁與金管會主委彭金隆，共同為高雄專區揭牌。目前共有23家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行、6家證券投資信託公司、3家保險公司。國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與專區業務的民營銀行之一，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇分享，國泰將整合跨集團資源，打造具競爭力的國際級資產管理「一站式服務」。

傅伯昇表示，當政府開始要推動亞洲資產管理中心時，國泰就已經開始決定要響應主管機關的政策，希望結合國泰長期以來在國際資本市場上的實務經驗，以及國泰世華銀行在海外布局，尤其在香港、新加坡所積累的長期金融市場經驗，導回台灣的金融平台，希望能讓台灣金融業更加貼近國際的標準，在今年的5月，國泰世華銀行以新設分行模式進駐高雄的金融專區，希望能夠有機會打造一個亞洲的資產管理中心。

傅伯昇表示，在金融專區的架構下，國泰金控會秉持跟政策同調的目標，結合旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券，以及國泰投信等子公司，共構協同資源運作模式，並運用多元金融的工具，協助客戶擺脫過去以產品銷售為導向的模式，投資組合也會幫客戶建置國際資產的配置。在負債面的部分，也可以在專區的試辦業務下面，採用一些比較多元化的投資工具。

本次國泰也推出的業務涵蓋「辦理外幣債券代理買賣」、「以銀行名義代客向國內證券商下單」、「以代理收付款項方式取代信託架構進行商品銷售（如私募股權基金）」、「保單及保費融資新商品」、「金融資產組合融資（Lombard Lending）」、「家族辦公室諮詢服務」，以及「跨境金融服務」等業務。

傅伯昇指出，透過這些服務可幫助我們的客戶做有效的資產活化，同時能夠在市場出現契機的時候，協助客戶去掌握一些市場上非常好的投資機會，來壯大他的投資組合跟效益。

傅伯昇說，在金融專區裡，國泰世華銀行私人銀行平台會有效去辨別出高資產客群，協助這些境外客戶在國際金融業務分行(OBU)、國際證券分公司(OSU)與國際保險業務分公司(OIU)，以共同行銷的方式來進行調和的作業，亦會與國際業者合作，引進國際上非常成熟、高水準的私募基金，協助台灣高資產客戶以長期投資的角度去掌握一些過去在公開募集市場上面，沒有辦法接觸的私資投資機會。

展望未來，傅伯昇說，國泰世華銀行將以「立足台灣、放眼亞洲」為發展策略，充分發揮集團在保險、資產管理與海外布局的優勢，並藉具備專業、信任的私人銀行精神，透過專區制度彈性與創新金融服務理念，吸引全球華人資金、企業資產與家族財富管理來到台灣，開啟台灣資產管理的新頁。希望我們能打造這個金融專區成為一個在地及國際的重鎮，打造一個媲美香港、新加坡的重要金融平台，同時成為亞洲最重要的資產管理中心。

國泰人壽亦獲金管會正式核准進駐高雄資產管理專區，率先成為首批試辦營運的保險業者。國泰人壽推出兼顧財富累積及資產傳承的雙重目的高資產客戶專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，並提供轉介國泰世華銀行保費融資服務，集結金控集團資源，以一條龍的金融服務，一站滿足高資產客戶多元業務需求。

國泰人壽副總鄭紹鍇指出，國壽的高資產客戶認定資格為年繳化保費500萬元，目前約近2000位客戶，年繳化保費300萬元則為準高資產客戶，約有4000位客戶，以上6000位客戶為目標口袋名單。目前美添增鑽利變美元壽險已有2位台灣客戶進入到認證資產階段，其中一位是企業高管，目的都是為了資產傳承，而國壽目標在年底前年繳化保費達到4.5億元。