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房市管控措施奏效 五大銀行新承作房貸下探

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
受限於央行管控不動產放款上限，五大銀行（台銀、合庫、土銀、華銀及一銀）新承作房貸月減58.44億元。圖／本報資料照片
受限於央行管控不動產放款上限，五大銀行（台銀、合庫、土銀、華銀及一銀）新承作房貸月減58.44億元。圖／本報資料照片

中央銀行今天公布6月五大銀行（台銀、合庫土銀華銀及一銀）新承作房貸統計為663.78億元，月減58.44億元。央行經研處副處長葉盛表示，景氣略差，加上央行房市管控措施奏效才造成金額下降。

對於管控措施會否持續，葉盛強調，央行會內部滾動式調整。

此外，從交易量觀察，六月六都買賣移轉棟數為18,095棟，月增5.23%，然而，年減高達24%。若觀察今年前六月，六都移轉棟數年減更高達26.59%。量能顯著縮減，可見房市熱度明顯降溫。

央行 六月 房貸 合庫 土銀 華銀

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