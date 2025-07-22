亞洲資產管理中心高雄專區今揭牌 23家金融業者啟用營運

金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」今揭牌，全台已有54家金融機構與市府簽署MOU，金管會也已核准23家申請金融業者啟用營運，陸續拋出多元、前瞻投資商品引資，目標在2026年金融資產規模達到34兆元。

金管會主委彭金隆今天率國內商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者近50家南下高雄出席聯合揭牌典禮，由長陳其邁親頒亞洲資產管理中心高雄專區揭牌啟動，並由彭金隆逐一核發專區營業據點試辦業務許可證。

金管會主委彭金隆說，高雄是第一個示範區，將持續推動「2年有感、4年有變、6年有成」為目標，擴大資產管理市場能量，使台灣金融市場對標國際金融市場。

陳其邁表示，金管會去年以高速的行政效率發布相關作業辦法及法規鬆綁，促成亞洲資產管理中心得以順利落地生根，未來市府同步配合畫定並公告專區範圍，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落打造頂級商辦，讓金融業者依需求與預算靈活選址。

陳其邁說，中央設定2026年金融資產規模達34兆元，但目前已達33兆元，「留財」已有相當成果，期待加速「引資」機制，規畫更具多元投資商品，加速吸引海外資金與專業人才回流，扭轉台灣從資金輸出國轉型為國際資產管理核心。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，國泰世華積極響應專區政策，集結國泰金控旗下銀行、人壽、證券、投信之集團全金融資源，以專區為契機，串聯不同金融事業體建構完整資產管理配置服務，持續為台灣資產管理市場注入新的發展動能，展現對專區發展的高度支持與決心。

傅伯昇提到，此次開放跨境服務，國泰世華將憑藉在香港、新加坡等國際市場的深厚經驗，並率先導入先進科技與專業服務系統，才能在最快時間開辦，未來期待攜手高雄共創亞洲資產管理的新藍海。