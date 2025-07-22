響應亞洲資產管理中心 南山人壽進駐高雄金融專區

亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮22日登場，響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，南山人壽以高雄分公司為營業據點進駐高雄金融專區，串連金融產業與在地優勢，推動財富管理與國際保險 (Offshore Insurance Unit, OIU)兩項專區試辦業務，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等需求，有助政府留才引資，未來也將持續深耕台灣、投資台灣，提供更具競爭力的商品與服務，共同壯大台灣金融市場。

南山人壽表示，亞洲資產管理中心是台灣深化資本市場的重點戰略，為國內產業發展提供充沛動能，透過進駐高雄金融專區，將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務，看準高資產客戶的財富管理需求，針對高資產客戶重視的「家族資產傳承」、「財富保值」需求，提供更多元的資產傳承工具，有效地服務並擴大高資產客群。同時，針對符合條件之高資產客戶，得向本公司合作之銀行申請貸款，並以保險契約為擔保用以支付特定保險商品的保費，增加高資產客戶在資金運用上的彈性，有助於公司拓展高端市場及保費收入，並且達到吸引資金留台的目的，共創多贏。

針對財富管理業務方面，南山人壽致力為高資產客戶提供更具彈性與財務效率的保險配置選擇，為了區隔傳統保障型保險市場，將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範」之專屬保險商品，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。在國際保險業務(OIU)領域，南山人壽將積極推動與合作銀行通路之國際金融業務分行(Offshore Banking Unit, OBU)進行合作推廣或聯合開戶作業，強化跨境金融資源整合，為高資產客戶提供更完整的一站式金融服務。

除了推展保險業之專區試辦業務，南山人壽也計畫與合作銀行通路攜手，為高資產客戶提供靈活且多元的資金調度方案，辦理以高資產客戶之保險契約為擔保的保單融資與保費融資業務，支持銀行業試辦計畫，進一步完善客戶的財務管理體系。

面對全球市場的快速變化，南山人壽作為國內最大獨立壽險公司，將持續深耕台灣、投資台灣，並持續留意政策發展動向，發揮保險影響力，提供客戶更全面的商品與服務，滿足客戶的保障與資產配置需求，協助客戶在瞬息萬變的環境中安心前行，面對未來，有備而來。