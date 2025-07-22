快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

懸缺近三個月 富邦投信總經理由資深副總經理呂其倫升任

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總經理則免除代理。圖／富邦投信提供
懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總經理則免除代理。圖／富邦投信提供

懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總經理則免除代理。

依富邦投信本於7月22日董事會決議，聘任呂其倫資深副總經理擔任總經理，俟主管機關核准後生效，主管機關核准前，總經理職務由資深副總經理呂其倫代理之，原代理總經理陳世宗副總經理免除代理。

呂其倫是中央大學財務金融研究所碩士，歷任富邦期貨、富邦證券、富邦投信專員，方正富邦基金公司產品經理與基金經理，以及富邦投信基金經理人。

富邦投信前任總經理林欣怡4月底辭職後，富邦金（2881）代子公司富邦投信公告總經理異動。總經理職務由財會行政部副總經理陳世宗代理，原訂代理日期為5月1日至7月31日。

期貨 總經理 富邦投信

延伸閱讀

台師大「血論文」延燒 檢調赴中央大學調卷 近日將約談周台英

台師大女足抽血換學分案 北檢約談男研究助理 調中央大學研究資料

富邦金列全球500大永續企業

師大女足案延燒…立委爆奧運「金牌守護神」參與計畫 長庚說話了

相關新聞

亞洲資產管理中心高雄專區今揭牌 23家金融業者啟用營運

金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」今揭牌，全台已有54家金融機構與市府簽署MOU，金管會也已核准23家申...

撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪...

響應亞洲資產管理中心 南山人壽進駐高雄金融專區

亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮22日登場，響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，南山人壽以高雄分公司為營業據點進駐...

懸缺近三個月 富邦投信總經理由資深副總經理呂其倫升任

懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總...

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高雄市長金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭...

「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。彭金隆 致詞時指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。