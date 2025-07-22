懸缺近三個月 富邦投信總經理由資深副總經理呂其倫升任
懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總經理則免除代理。
依富邦投信本於7月22日董事會決議，聘任呂其倫資深副總經理擔任總經理，俟主管機關核准後生效，主管機關核准前，總經理職務由資深副總經理呂其倫代理之，原代理總經理陳世宗副總經理免除代理。
呂其倫是中央大學財務金融研究所碩士，歷任富邦期貨、富邦證券、富邦投信專員，方正富邦基金公司產品經理與基金經理，以及富邦投信基金經理人。
富邦投信前任總經理林欣怡4月底辭職後，富邦金（2881）代子公司富邦投信公告總經理異動。總經理職務由財會行政部副總經理陳世宗代理，原訂代理日期為5月1日至7月31日。
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