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金融震盪下資金湧入 國內貨幣市場基金重回兆元規模

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

上半年金融市場波動劇烈，國內貨幣市場基金作為資金避風港，熱錢湧入使投信發行的該類型基金總規模重回兆元。根據投信投顧公會6月底數據顯示，上半年全體投信國內貨幣市場基金規模增加2,030.4億元，總規模達1.08兆元，增幅23%。

其中統一強棒貨幣市場基金上半年規模以逾六成的增幅，穩坐增幅最高的國內貨幣市場基金冠軍，總規模排名第二大。統一投信表示，統一強棒貨幣市場基金上半年規模大增63.5%至878億元，增額達341億元。

統一強棒貨幣市場基金的投資策略為保持高流動性及維持收益安定，兼顧低風險與收益，資產配置以定存為主、短期票券為輔。

除了法人資金停泊以外，統一強棒貨幣市場基金也可以作為一般投資人的家用金存放。據晨星截至6月底資料，統一強棒貨幣市場基金近一年報酬率1.55%，高於國內貨幣市場型基金平均值1.45%，為同類型基金第二名。貨幣市場基金申贖價格皆以淨值計算，以便利性來說，投資人申請贖回統一強棒貨幣市場基金，資金隔天就能入帳，讓投資人可以靈活調度資金。

熱錢 統一投信

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