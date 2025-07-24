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房子難賣改走以房養老！退休族不靠兒女 銀行這類貸款反成長

遠見／ 文．郭逸
面對人口老化帶來的壓力，傳統家庭支持功能逐漸式微，長者開始尋求資產自主與多元財務規劃，「以房養老」就成了新興選項。聯合報系資料照
面對人口老化帶來的壓力，傳統家庭支持功能逐漸式微，長者開始尋求資產自主與多元財務規劃，「以房養老」就成了新興選項。聯合報系資料照

少子化與高齡化雙重挑戰，為台灣的人口、產業、經濟等各個層面，帶來深遠影響。統計顯示，台灣自2021年起，持續出現人口負成長，死亡人數持續高於出生人數，「生不如死」截至6月，已經連續54個月了！面對人口老化帶來的壓力，傳統家庭支持功能逐漸式微，長者開始尋求資產自主與多元財務規劃，「以房養老」就成了新興選項，長者用抵押既有房產取得現金，不僅提高生活品質，也成為社會支持系統的重要補充。

因為少子化、高齡化雙重壓力不斷加劇，現在是台灣面臨人口結構劇變的關鍵時刻！內政部最新統計，截至2025年6月底，全台人口總數為2334萬6741人，較上月減少8729人，人口負成長趨勢持續。其中，6月出生人數為8968人，較5月增加535人，終止連三月下滑，但與去年同期相比，仍減少超過1400人，年減幅達14.1%。

此外，6月死亡人數為1萬6554人，遠高於出生人數。也就是說，台灣從2021年2月起，已經連續54個月呈現「生不如死」的人口負成長局面。顯然，超高齡社會已成難以逆轉的現實。

從「養兒防老」到「資產自主」，高齡世代的生活策略轉變

而人口結構的深層改變，來自於家庭功能與世代互動模式的演變。隨著年輕人離鄉就業、成家，傳統家庭同住與長輩依賴子女扶養的模式逐漸式微，長者愈需要依賴自身資產與社會資源，以維持老年生活品質。

這也映射出家庭與社會支持系統的變化。過往，大眾習慣「養兒防老」；如今，長者不再完全依賴子女扶養，而是傾向追求財務與生活自主。

其中，「以房養老」制度逐漸被視為高齡財務規劃的重要選項。台灣房屋集團趨勢中心整理金管會資料，2023年起，商業型不動產逆向抵押貸款（即以房養老）的核貸件數呈明顯上升趨勢。2023年第三季單季核貸240件，當年第四季大幅增加至439件；2024年各季均維持在300件以上，2025年第二季更比去年同期年增42%。

不僅件數增加，平均每件貸款金額也逐步走高。2023年貸款金額平均落在478萬至667萬元間，2025年以來已全面突破700萬元。

言下之意，有房產的長者提高以房養老的接受度，甚至傾向貸好貸滿，藉以補足退休後生活所需。這筆按月撥付的資金，可以做為生活支出，也可用於醫療照護、輔具採購、長照服務等，維持一定的生活品質與尊嚴。

以房養老漸成主流，高齡經濟新解方浮現

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，銀行承作以房養老的業務不屬於購屋貸款，不受限於銀行法的放貸水位與限貸令限制，使得金融機構在打炒房與信用管制下，得以轉向推廣此類不受限制的產品。

而且，以房養老的資金不是一次性提領，而是按月撥款，確保長者穩定取得生活費來源，增加財務規劃的可預期性。

此外，根據金管會統計，全台以房養老累計核貸件數已達9642件，超過一半集中在北北基地區。台灣房屋資深經理陳定中指出，北部地區不僅財務觀念較為開明，房產價值也相對較高，更有利於推行以房養老計畫；相比之下，中南部由於房價相對偏低，而且長者的傳統觀念是不願變賣或抵押不動產，核貸件數相對較少。

「隨著高齡化全國性擴展，加強對中南部民眾的財務教育、推動更多在地化的金融方案，將是未來政策推展的重點方向之一。」陳定中補充說明。

台灣進入超高齡社會，長者對穩定生活資源的需求日益迫切，以房養老或能成為因應老年經濟壓力的重要解方，長者不僅在熟悉的居所，運用自身資產換取穩定現金流，也補足現行年金與照護制度的不足，藉以打造更具韌性的社會結構。

【小辭典：何謂以房養老？】

一、定義

「以房養老」正式名稱為「不動產逆向抵押貸款」，指高齡者以自有住宅作為擔保，向金融機構申請逆向抵押貸款，銀行按月撥款給申請人，直到契約終止（通常為借款人過世或永久搬離住宅）。借款人可繼續居住在原房屋，不須一次償還本金與利息，由未來房屋出售所得償還貸款。

二、重點

・對象：年滿60歲（依銀行規定略有差異）且擁有自住房產的長者

・貸款方式：按月撥款，提供穩定現金流，可做為生活費、醫療照護支出等用途

・免償還壓力：契約期間不須償還本金與利息

・資產運用：讓長者在不搬離原居地的情況下，靈活運用資產

・風險控管：契約終止時，若房價不足以清償貸款，超出部分由保險機制或子女自行處理；若有餘額，則歸繼承人所有

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（本文出自2025.07.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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