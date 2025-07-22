富蘭克林前進亞資中心 另類投資提供高資產客戶完整解決方案

富蘭克林投顧亞洲資產管理中心高雄專區啟動，試辦多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金業務。富蘭克林投顧於2001年即成立高雄分公司，更擁地利之便，期許透過引進國外盛行但國內投資人較陌生的另類資產業務，以專業顧問服務結合多元投資工具，共同提升台灣資產管理品質與競爭力，協助國人多角化接觸投資領域，促進財富管理效益。

富蘭克林投顧為富蘭克林坦伯頓基金集團首個海外據點，成立30多年來，以簡單、穩健、均衡的基金陣線及堅強的業務團隊，是國內共同基金理財的主要領導品牌。

有鑒於投資環境瞬息萬變，富蘭克林投顧持續引進優質股債基金的同時，更關注國際間投資工具的更迭與創新，適逢亞資中心掛牌營運，有機會導入集團更新穎的資產管理思維與產品。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美強調，在利率低迷與市場高波動背景下，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求。根據Preqin Pro統計，到今年1月底，已有66%的家族辦公室投資於另類資產，顯示高資產客戶已逐漸依自身需求配置另類資產比重。

其中，二級私募股權（Private Equity Secondaries）近年相對受到矚目，主因在於此金融商品讓投資人能以折價方式接手既有基金份額，直接參與已產生現金流或接近退出的成熟標的，不僅可望降低投資風險，也提供相對可預測的回報來源機會。