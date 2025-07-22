快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

聯合報／ 記者朱漢崙／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，不論演唱會或金融服務業，高雄的競爭對手從來不是台北。記者朱漢崙／攝影
高雄市長陳其邁說，不論演唱會或金融服務業，高雄的競爭對手從來不是台北。記者朱漢崙／攝影

高雄市金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭時指出，高雄現在已有演唱會經濟，接下來將以亞資中心高雄特區發展資產管理中心，他更強調，高雄的競爭對手從來不是台北，而是亞洲的重要城市，服務業也是，合作的對象是台灣所有的金融業

陳其邁更進而指出，目前在高雄特區，高市府已和54家金融業簽訂MOU（合作備忘錄），未來高市府的競爭對手是新加坡、香港這些亞洲資本市場，並且是既競爭又合作的關係，高市府會和金管會、金融業者共同打造「台灣高雄的聯合艦隊」，協助中小企業經營，並壯大資本市場、鬆綁法規，對於更多投資標的及商品的開放，一定全力和金管會合作，而不會只是扮演提供水電的提供者而已，會更積極協助所有業者打國際盃。

對於成立高雄特區，陳其邁表示，先前北上拜訪中央部會，第一個訪的就是金管會，談的就是亞資中心，以此展現他強烈的企圖心和誠意；他也特別感謝兆豐金控董事長董瑞斌，提及董瑞斌是中山金融管理學院的首任院長，為高雄更進一步發展金融業邁出第一步，而董瑞斌現在也是銀行公會理事長，未來需要他更多的協助，陳其邁亦向全場金融業者喊話：「高雄是熱情質樸的城市，有任何需要服務之處，不要客氣！」

金管會 陳其邁 金融業 高雄市 兆豐金控

延伸閱讀

高市1807人次支援嘉南救災 陳其邁：將給2天榮譽假

高雄高工實習大樓動土 陳其邁：城市競爭就是人才競爭

挺大罷免但行程市政為主 陳其邁：人民期待正常國會

高雄三元能源大火毒性氣體氫氟酸溢出 陳其邁急籲： 居民勿外出

相關新聞

亞洲資產管理中心高雄專區今揭牌 23家金融業者啟用營運

金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」今揭牌，全台已有54家金融機構與市府簽署MOU，金管會也已核准23家申...

撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪...

響應亞洲資產管理中心 南山人壽進駐高雄金融專區

亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮22日登場，響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，南山人壽以高雄分公司為營業據點進駐...

懸缺近三個月 富邦投信總經理由資深副總經理呂其倫升任

懸缺近三個月的富邦投信總經理一職，22日終於出爐，由資深副總經理呂其倫擔任，俟主管機關核准後生效，原代理總經理陳世宗副總...

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高雄市長金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭...

「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。彭金隆 致詞時指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。