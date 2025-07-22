陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高雄市長金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭時指出，高雄現在已有演唱會經濟，接下來將以亞資中心高雄特區發展資產管理中心，他更強調，高雄的競爭對手從來不是台北，而是亞洲的重要城市，服務業也是，合作的對象是台灣所有的金融業。

陳其邁更進而指出，目前在高雄特區，高市府已和54家金融業簽訂MOU（合作備忘錄），未來高市府的競爭對手是新加坡、香港這些亞洲資本市場，並且是既競爭又合作的關係，高市府會和金管會、金融業者共同打造「台灣高雄的聯合艦隊」，協助中小企業經營，並壯大資本市場、鬆綁法規，對於更多投資標的及商品的開放，一定全力和金管會合作，而不會只是扮演提供水電的提供者而已，會更積極協助所有業者打國際盃。

對於成立高雄特區，陳其邁表示，先前北上拜訪中央部會，第一個訪的就是金管會，談的就是亞資中心，以此展現他強烈的企圖心和誠意；他也特別感謝兆豐金控董事長董瑞斌，提及董瑞斌是中山金融管理學院的首任院長，為高雄更進一步發展金融業邁出第一步，而董瑞斌現在也是銀行公會理事長，未來需要他更多的協助，陳其邁亦向全場金融業者喊話：「高雄是熱情質樸的城市，有任何需要服務之處，不要客氣！」