「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁親自主持。彭金隆指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄，對於亞資中心高雄特區，他期許「金管會負責點火，業者負責把火燒旺」。

這是台灣的亞洲資產管理中心由南向全台延伸的第一步，期許為台灣注入更多成長的力量；而在此同時，他更呼籲業者不要殺價競爭，要有紀律和秩序，並且揭露下一階段要推出的三大計畫。

彭金隆指出，今日是起點，未來將攜手高市府，並透露金管會已著手研議下一階段專區示範項目的三大方向。這三大方向包括：

1、擴大跨境金融服務的業務範圍使服務及業務更為活絡，尤其銀行跨境服務的範圍是重點，將加強銀行國內與境外分支機構合作項目，以使客戶獲更完整服務。

2、加速建構境外資產管理平台OAMU，目前的OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）、OIU（國際保險業務分公司）將陸續進入專區，金管會有效整合成為一站式境外資產管理平台，提供更多的一站式服務。

3、政府將加深對專區的推動與支持，以持續集結更多的政府與產業力量，並且提出三大措施，包括一、設立三層級加速推動引擎，包括政院協調層，金管會為執行層，並會組成小組強化執行，第三為服務層，更將由證交所整合亞資中心推動辦公室，提供國內外參與者給予實質服務，加速公私部門的合作。二、金管會將建立常態性的產業諮詢雙平台，並成立「金融亞資發展策進會」，定期邀金控負責人研商，也會成立國際四大會計事務所諮詢平台，作為更加滾動調整政策的依據。

彭金隆更再呼籲，安全與發展並進是金管會發展的基本原則，進駐專區的業者必須落實「三要一不」，包括：1、核實評估新業務的風險包括保單質借、組合擔保融資這些新業務即使開放，業者也要注意風控；2、落實內控機制、洗防，借鏡新加坡經驗，新加坡有些銀行沒有作好洗防、未作盡職調查而受裁罰，業者要對此警惕；3、要積極培養延攬專業人才，促進金融業再升級，尤其向外延攬國際人才及海外國人回台，透過頂尖人才直接進入專區能量再升級；4、不惡性競爭，合乎市場紀律秩序，彭金隆更強調，當年的卡債、TRF（目標可贖回遠期契約）皆源於不當競爭，呼籲業者要注重市場紀律，督導風管法遵市場秩序。

彭金隆強調，台灣的民間有財富充沛，民間投資動能強大等優勢來發展亞資中心，並且金管會已呼籲業者除了回饋股東，也要把獲利與基層員工、客戶及社會大眾，創造共榮共好的正向循環，對此，金融機構進駐專區時，已申請時檢具多個回饋計畫，希望未來打造「高雄就可以，何必飛一趟新加坡」的願景，打造具全球競爭力的亞資中心，讓台灣在國際占有一席之地。

彭金隆指出，今日共有48家金融機構及董總等高層齊聚一堂，共同見證資產管理中心的揭牌，也讓台灣在資產管理中心道路上更進一步；他表示，高市府提出006688、薪津就業補貼等誘因，最終促成金融示範專區的成立，也是中央與地方政府協力推動亞資中心的象徵。他更以「水到渠成」來形容，水就是財富與繁榮，渠成就是開創市場邁向繁榮的道路，會匯集各方金融力量，高雄特區也是推動台灣邁向亞洲資產管理中心的重要里程埤，金管會也著手協助業者突破各種經營限制及法規障礙，包括彭金隆去年所提出的「二年有感，四年有變，六年有成」的階段目標，迄今，金管會已鬆綁32項金融法規，可承作高資產理財的銀行再新增6家銀行至18家，而共有14家銀行，6家投信投顧，3家保險公司進駐高雄專區。