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將來銀行信貸升級三部曲「自動核貸」、四部曲「免視訊智慧對保」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
純網銀將來銀行22日宣布，繼開辦全線上信貸、介接MyData（個人化資料自主運用）後，為進一步提供更便捷的線上借貸服務，新推出「自動核貸」及線上「免視訊智慧對保」服務，讓申辦信貸更為簡便、迅速—數分鐘內即可核貸、最快只需1小時即可取得資金，滿足重視時效性的「Ｉ人」借貸需求。圖／將來銀行提供
純網銀將來銀行22日宣布，繼開辦全線上信貸、介接MyData（個人化資料自主運用）後，為進一步提供更便捷的線上借貸服務，新推出「自動核貸」及線上「免視訊智慧對保」服務，讓申辦信貸更為簡便、迅速—數分鐘內即可核貸、最快只需1小時即可取得資金，滿足重視時效性的「Ｉ人」借貸需求。圖／將來銀行提供

純網銀將來銀行22日宣布，繼開辦全線上信貸、介接MyData（個人化資料自主運用）後，為進一步提供更便捷的線上借貸服務，新推出「自動核貸」及線上「免視訊智慧對保」服務，讓申辦信貸更為簡便、迅速—數分鐘內即可核貸、最快只需1小時即可取得資金，滿足重視時效性的「Ｉ人」借貸需求。

將來銀行表示，信貸服務升級目前進行到第三、第四部曲。「首部曲」為線上便利申貸，免去客戶需赴實體分行辦理的耗時、舟車勞頓及省去了大量的紙本作業，有利環保減碳；「二部曲」係經客戶自主同意後，導入MyData，申貸免自行上傳財力證明文件，省去準備、掃描及拍攝財力證明的流程。

將來銀行董事長郭水義表示，本次新上線的「三、四部曲」：「三部曲」是自動核貸，即透過系統徵審、自動核貸，數分鐘內即可得知核貸金額及利率，利於客戶快速規劃重要的財務安排；「四部曲」為在符合安控規範的先進科技協助下，客戶可透過手機App快速「免視訊智慧」對保，即手機綁定、生物辨識及知識問答。

此外，將來銀行透過API介接數位發展部的MyData平台，經客戶自主同意後，以最嚴謹的資安控管措施，取得客戶財力證明資訊的一次性使用權，提供最安全、便利且迅速的智慧借貸服務。自4月上線MyData服務至今，將來銀行已有近7成信貸戶選用MyData，而受惠於ＭyData完整清晰的數據來源，核准率也呈現雙位數的成長。

郭水義強調，將來銀行致力於讓每一筆貸款流程不斷創新，更加安全、便利、迅速、智慧及信賴可靠，優化使用者體驗。對於重視時效與聰明理財的民眾而言，不僅能享受線上便捷科技平台帶來更流暢的金融科技體驗，也能更快人一步掌握資金彈性，實現自由理財規劃與生活目標。

為使更多人體驗到全線上金融的快捷及方便，將來銀行同步推出極具市場競爭力的回饋方案，信貸利率最低享年利率2.1％，挑戰市場最低，貸款期限最長還可達8年，讓月付金更無壓力，且最高可貸800萬元，若使用MyData為財力證明，還可再享開辦費0元，年滿18歲、年收入達30萬即可申請。

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