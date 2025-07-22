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國內貨幣市場基金規模重回兆元 統一投信躋升第四大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今年上半年金融市場波動劇烈，國內貨幣市場基金作為資金避風港，熱錢湧入使投信發行的該類型基金總規模重回兆元。投信投顧公會6月底數據顯示，上半年全體投信國內貨幣市場基金規模增加2,030.4億元，其中有16.8%由統一投信貢獻，並帶動統一投信國內貨幣市場基金規模排名，從去年底的第八名跳升為第四大投信。統一投信旗下僅有一檔國內貨幣市場基金，統一強棒貨幣市場基金上半年規模以逾六成的增幅，穩坐增幅最高的國內貨幣市場基金冠軍，總規模排名第二大。

統一投信表示，根據投信投顧公會統計至6月底數據，全體投信國內貨幣市場基金上半年規模增胖至1.08兆元，增幅23.09%。個別基金方面，規模增幅前五大基金介於35.5%~63.5%，增幅最高的統一強棒貨幣市場基金，上半年規模暴增63.5%至878億元，增額高達341.0億元。該基金的規模排名，也從去年底的第七名快速晉升至第二。

統一強棒貨幣市場基金的投資策略為保持高流動性及維持收益安定，兼顧低風險與收益，資產配置以定存為主、短期票券為輔。該基金風險報酬分類為RR1，適合所有類型的投資人。這檔基金同時獲得惠譽國內信用風險AA+f(twn)及國內市場風險敏感度S1(twn) 評等，代表基金信用品質非常高及市場風險敏感極低。不過統一投信提醒投資人，國內評等主要提供予國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如AA+f (twn)即為台灣之國內評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。

除了法人資金停泊以外，統一強棒貨幣市場基金也可以作為一般投資人的家用金存放。據晨星截至6月底資料，該基金近一年報酬率1.55%，高於國內貨幣市場型基金平均值1.45%，為同類型基金第二名。貨幣市場基金申贖價格皆以淨值計算，以便利性來說，投資人申請贖回統一強棒貨幣市場基金，資金隔天就能入帳，讓投資人可以靈活調度資金。

統一投信

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