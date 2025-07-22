美元指數跌破98整數關卡 新台幣午盤升破29.4

美元指數下挫，早盤跌破98整數關卡。川普政府持續推動關稅政策，市場關注是否將進一步推升進口物價，影響通膨與貨幣政策方向，目前市場觀望情緒濃厚，焦點集中關稅談判最終稅率走向。22日午盤新台幣匯價升破29.4元，以29.391元暫收，小升2.4分，成交量為5.57億美元。

匯銀分析，除了通膨外，市場也關注美科技股財報週的表現、聯準會主席公開談話內容以及川普政府簽署的穩定幣法案是否強化美元需求。

目前市場觀望情緒濃厚，焦點集中在台美關稅談判最終稅率走向。