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元大銀行盛夏有禮 月月抽夏日實用大禮包

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「數位理財家Chill一夏」月月抽夏日實用大禮包。(元大銀行/提供)
元大銀行「數位理財家Chill一夏」月月抽夏日實用大禮包。(元大銀行/提供)

時序入夏，元大銀行特別在這炎炎夏日推出「數位理財家Chill一夏」抽獎活動，即日起至2025年9月30日止，只要於指定通路完成指定數位任務，包括定期定額扣繳申請、申辦網路銀行、換匯等任務，就有機會每月帶走運動潛水錶、空氣清淨機、氣泡水機、隨身劇院音響、行李箱等超實用好禮，讓夏日生活充滿儀式感！

提到定期定額，元大銀行推薦客戶申購「龍頭基金定期定額」，透過每週固定扣款，再結合行動銀行「主題式下單」功能，一次即可申購3檔基金，輕鬆布局來自台灣、日本、全球的龍頭產業，特別是在面對近期股市動盪的情形下，讓投資人也能有相對穩健的選擇。此外，龍頭基金定期定額也提供日圓及美元級別申購，用戶透過元大銀行個人網銀、行動銀行等數位通路換匯，更可享有美金3分，日圓0.04讓分優惠。

「數位理財家Chill一夏」共有9項指定任務，完成其中任一項目即可獲得相對應之抽獎機會，完成多項任務，則以對應之次數加總計算，若當月完成全部任務，則可享有高達79次抽獎機會。若想增加中獎次數，元大銀行推薦用戶優先選擇「新申請以存款帳戶或信用卡定期定額扣繳基金申購款」，不僅輕鬆起步投資理財，每月更能直接獲得30次抽獎機會，是提高中獎率的最佳起手式。

為回饋廣大用戶的支持，「數位理財家Chill一夏」活動時程長達四個月，每月都將重新計算抽獎次數並開出得獎名單，讓用戶的中獎機會月月不間斷！元大銀行表示，希望透過結合理財交易及數位化服務，鼓勵用戶利用數位通路做投資，養成聰明的數位理財習慣，同時享有抽獎機會雙重好康，成為今夏最Chill的數位理財家。

元大 定期定額

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