量能縮減 台幣終結連二升
市場靜待美國對歐盟與台灣關稅談判進展，以及美元指數變化和美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，新台幣匯價昨（21）日結束連二升，以29.415元收盤，小貶0.9分，成交量縮減至11.52億美元。
新台幣匯價昨天以29.383元開出，即當日最高，隨後外資回補美元、以及投信等美元需求的實質交易，使得新台幣盤中再是貶破29.4元，終場收29.415元。
昨日美元指數下跌0.08%，主要亞幣僅新台幣貶0.03%，其餘升值0.02%至0.45%。
市場人士指出，市場持續關注美國總統川普對歐盟可能啟動的30%關稅措施，若雙方最終能達成貿易協議，有望提振全球風險資產情緒，資金可望重新評估對新興市場的配置策略，屆時新台幣仍有機會延續升值走勢。短線仍須關注美國政經變數及美元指數走勢，匯市震盪在所難免。
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