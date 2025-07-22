街口胡亦嘉 擬另找股東取代泰山

泰山狀告法院要求街口金科返還卅六億元投資款一審勝訴，街口金科董事長胡亦嘉表示，律師已向對方提出「有誠意方案」，他一直持開放態度，是對方拒不溝通。公司原訂去年上市，投資款已用於公司發展，全數退回需時間，他盼另外募資取代泰山為股東。

泰山昨透過律師團發出聲明表示，不排除依法聲請管收街口董事長胡亦嘉，也將研擬採取相關法律程序，包括提出刑事告訴等，確保全體股東的權益。

泰山律師團表示，街口金科當初出售街口支付四成股權給泰山，胡亦嘉承諾以街口金科上市櫃為目標，但去年九月收購實收資本額僅一百萬元的艾士盟國際有限公司，更名為街口網路金科公司。街口網路金科六月收購京城證券的股分，又將街口金科持有的瑞興銀行股票移轉給街口網路金科，街口金科之資產疑被有計畫地移轉，將導致泰山的卅六億元投資款求償無門。

針對指控，胡亦嘉強調當時泰山投資後是準備以街口金科上市，但泰山提告導致去年無法如期上市，因證交所不同意金科連股東都無法確定就上市，故才轉換架構另以「街口網路金科公司」為上市主體，但街口金科仍是上層最大股東，不損及股東利益，相關方案都向證交所和金管會簡報過。去年開始進行，下周街口網科還會完成一次增資，資本額從九億增至十四億元。

胡亦嘉說，二審下周會開庭。雙方欠缺溝通，他很開放、一切都可以談，縱使認為二審會勝訴但仍願和解，對方因經營權之爭不想再當街口股東，他可找人接手。當初與泰山簽訂合約為投資合約，資金自用於公司發展，若對方目的是把錢全拿回，仍有很多方案可談，只是需時間。

胡亦嘉指出，金科後來單純為控股公司，沒有業務，錢都用於兄弟公司當然不會留在金科。他成天都在想產品規劃，很不願浪費時間在纏訟或媒體戰。

此外，胡亦嘉被控辦理「街口布蘭特原油正二」基金時獲利六千萬元，依違反證券交易法起訴，台北地院昨對是否解除限制出境開庭。胡亦嘉庭後表示，只因為進行大家很常會做的ＥＴＦ買賣被起訴、被限制出境，讓他感到非常困擾，出庭希望法官讓他解除禁令，「大家都知道我不可能逃亡」。