以房養老 第2季業績亮麗

根據金管會數據，今年第2季銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（以房養老）件數達340件，年增率42%。這項業務2015年底開辦，累計至今年第2季達9,642件，國人對以房養老的觀念漸普及化，也可看出在政府打炒房下，不受限貸令規範的以房養老業務成為銀行推廣的主力業務之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行承作商業型不動產逆向抵押貸款業務，是將不動產向銀行逆向抵押貸款，不屬於購屋貸款，因此不受銀行法貸款天條水位限制，額度也與限貸令脫鉤。

銀行在打炒房信用管制約束下，業務推廣轉向其他不受限制的領域，也加速以房養老案件的核款進度。

張旭嵐分析，在長年少子化影響下，銀髮族的晚年不一定靠子女撫養，偏向自給自足，但也不會輕易變賣不動產或生前移轉，退休後在沒有固定收入的情況下，以房養老模式可提供具資金活用、有彈性的不動產規劃。