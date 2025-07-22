凱基壽攜雲林縣府推微保

秉持「We Share We Link」的精神，凱基人壽用心分享、連結夢想，從弱勢友善實踐社會價值。為提供更多經濟弱勢者獲得保障，凱基人壽今年再度與通路夥伴及雲林縣政府合作推廣微型保險，持續擴大安全守護網。凱基人壽已連續九年為雲林縣符合條件的弱勢民眾提供微型保險的基本保障，今年度有台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、板信商業銀行、第一商業銀行及遠東國際商業銀行一起共襄盛舉，協助弱勢家庭享有更周延保障，預計將有近萬名符合條件的弱勢民眾受惠。

凱基人壽指出，微型保險是普惠金融重要一環，其核心精神是讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障，為他們建構起一道保障防護網，能更無後顧之憂為生活打拼。凱基人壽實踐普惠金融，長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式推廣微型保險，連續十年獲主管機關「業務績優獎」、連續五年獲「身心障礙關懷獎」的表揚肯定，今年已提供全國逾10萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，將微型保險有溫度的關懷延伸到更多家庭。

微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，弱勢民眾因備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，當急難發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，提供保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。凱基人壽長期推廣微型保險，幫助符合條件的弱勢民眾，在急難時獲得最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊，發揮「救急」效果，成為民眾的堅實後盾。

凱基人壽持續擴大微型保險的保護傘，讓保障成為社會安定力量，期待以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進、友善平權的保險體驗，朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。