街口：還款泰山 提有誠意方案

泰山（1218）狀告法院要求街口金科返還36億投資款一審勝訴，街口金科董事長胡亦嘉昨（21）日表示，律師已向對方提出「有誠意方案」，他一直持開放態度是對方拒不溝通。原定去年要上市，投資款已用於公司發展，全數退回需時間，他盼另外募資取代泰山為股東，昨在解除限制出境開庭時也以此向法官訴求解除他本人境管。

泰山昨指控街口金科資產疑有計畫地移轉，胡亦嘉強調當時泰山投資後是準備以街口金科上市，正是泰山提告導致去年無法如期上市，因證交所不同意金科連股東都無法確定就上市，故才轉換架構另以「街口網路金科公司」為上市主體，但街口金科仍是上層最大股東，不損及股東利益，相關方案都向證交所和金管會簡報過。去年即開始進行，下周街口網科還會完成一次增資，資本額從9億增至14億元。

他表示，二審下周會開庭。雙方欠缺溝通，他很開放、一切都可以談，縱使認為二審會勝訴但仍願和解，對方因經營權之爭不想再當街口股東他可找人接手。當初與泰山簽訂合約為投資合約，資金自用於公司發展，若對方目的是把錢全拿回，仍有很多方案可談，只是需時間。

泰山質疑街口網科於6月收購京城證券，又將街口金科持有瑞興銀行股票移轉給街口網科。胡亦嘉強調所有原因都是金科已不可能上市才須另設一層架構控股，原定申請登錄興櫃併送簡易公開發行，移轉架構證交所都知道，去年起便開始組織調整，另做很多布局，擴大版圖，包括AI、電支經營皆須資金挹注。所有移轉皆於5月一審宣判前正當進行，原本下一步是把電支併入，但還沒走到這步5月就宣判，因此他很守法的在宣判後即沒再動作，畢竟可能有債權問題。

他提到，金科後來單純為控股公司，沒有業務，錢都用於兄弟公司當然不會留在金科。他成天都在想產品規劃，很不願浪費時間在纏訟或媒體戰。

此外，胡亦嘉被控2020年任內發行ETF涉犯證交法，被限制出境、出海即將到期，台北地院昨開庭，胡亦嘉於庭上說希望能另募集資金取代泰山，解除街口公司危難。他是街口創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，請法官考量他有急需出國募資需求解除限制出境。