產險2025年網路投保看增

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

產險業今年前六月網路投保件數達415.3萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達27億元，年成長17.8%。其中，旅綜險投保金額突破8億元大關。而產險業為助攻網路投保，紛紛提升旅綜險保障，除了納入法定傳染病，還提供代墊服務最高達500萬日圓等多項服務。產險業者預估今年網路投保金額有望成長達雙位數，目標上看55億元。

據產險業統計，6月網路投保件數達76萬件，較去年同期57萬件，成長33.3%，總計網路投保金額達4.9億元，年成長28.5%；前六月網路投保件數達415.3萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達27億元，年成長17.8%。

依產險類別來看，汽車險、旅行綜合險及機車險仍是前六月簽單保費前三名，保費分別為9.4億元、8.4億元、8.2億元；但若依成長率最高仍是旅綜險，前六月網路投保件數達268.3萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數201.6萬件，年增33.1%，簽單保費8.4億元，亦較去年同期成長逾三成。

在簽單保費方面，19家產險公司6月的簽單保費收入總計約267.5億元，與去年6月保費總收入250.3億元相比，年成長6.87%；累計今年前六月簽單保費達1,523.7億元，較去年同期1,381.7億元，增加141.9億元，年成長10.2%。

產險業為助攻網路投保，紛紛提升旅綜險保障，如富邦產險將「法定傳染病」納入海外突發疾病健康醫療保險保障範圍。

網路 保費 傳染病

延伸閱讀

八家旅綜險 涵蓋法定傳染病

旅綜險前五月網路投保 突破200萬件

周渝民夫妻遭詐3447萬保費！女業務「吞入口袋」 法院判有罪還要賠錢

壽險業上半年新契約保費衝破5000億大關 年成長35%

相關新聞

量能縮減 台幣終結連二升

市場靜待美國對歐盟與台灣關稅談判進展，以及美元指數變化和美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，新台幣匯價昨（21）日...

國泰金：台股樂觀指數上揚…風險偏好轉佳 看好國際股市走揚

美國總統川普的對等關稅引發國際高度關注，而在美國陸續與部分國家達成協議後，市場對關稅政策不確定性趨緩，國際股市震盪呈現上...

街口：還款泰山 提有誠意方案

泰山狀告法院要求街口金科返還36億投資款一審勝訴，街口金科董事長胡亦嘉昨（21）日表示，律師已向對方提出「有誠意方案」，...

富邦金列全球500大永續企業

由美國《TIME》雜誌與國際數據機構Statista共同評選之「全球500大永續企業」日前公告排名，富邦金控自全球35個...

凱基壽攜雲林縣府推微保

秉持「We Share We Link」的精神，凱基人壽用心分享、連結夢想，從弱勢友善實踐社會價值。為提供更多經濟弱勢者...

房市低迷 買賣意願下滑

在中央銀行七波選擇性信用管制的影響，以及受銀行房貸滿水位影響，房市急速冷凍，無論買方或賣方都暫時縮手。國泰金控昨（21）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。