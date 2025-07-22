產險2025年網路投保看增
產險業今年前六月網路投保件數達415.3萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達27億元，年成長17.8%。其中，旅綜險投保金額突破8億元大關。而產險業為助攻網路投保，紛紛提升旅綜險保障，除了納入法定傳染病，還提供代墊服務最高達500萬日圓等多項服務。產險業者預估今年網路投保金額有望成長達雙位數，目標上看55億元。
據產險業統計，6月網路投保件數達76萬件，較去年同期57萬件，成長33.3%，總計網路投保金額達4.9億元，年成長28.5%；前六月網路投保件數達415.3萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達27億元，年成長17.8%。
依產險類別來看，汽車險、旅行綜合險及機車險仍是前六月簽單保費前三名，保費分別為9.4億元、8.4億元、8.2億元；但若依成長率最高仍是旅綜險，前六月網路投保件數達268.3萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數201.6萬件，年增33.1%，簽單保費8.4億元，亦較去年同期成長逾三成。
在簽單保費方面，19家產險公司6月的簽單保費收入總計約267.5億元，與去年6月保費總收入250.3億元相比，年成長6.87%；累計今年前六月簽單保費達1,523.7億元，較去年同期1,381.7億元，增加141.9億元，年成長10.2%。
產險業為助攻網路投保，紛紛提升旅綜險保障，如富邦產險將「法定傳染病」納入海外突發疾病健康醫療保險保障範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言