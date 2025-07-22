房市低迷 買賣意願下滑

在中央銀行七波選擇性信用管制的影響，以及受銀行房貸滿水位影響，房市急速冷凍，無論買方或賣方都暫時縮手。國泰金控（2882）昨（21）日公布的「7月國民經濟信心調查」指出，民眾買房意願小幅下降，賣房意願同步走低。另一方面，民眾景氣展望樂觀指數持續走揚，大額消費意願則再回升。

根據財政部最新數據，今年6月全國個人房地合一稅為42.6億元，月減14%，比去年同期少35%，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。國民經濟信心調查結果顯示，民眾買房意願小幅下降至-47.6，賣房意願同步走低至-29.4。

國發會公布的5月景氣對策信號降至綠燈，領先指標微降，但同時指標上揚。調查結果顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-31.5，展望樂觀指數同步走揚至-28.1。大額消費意願指數上升至2.0，耐久財消費意願指數則持平在-19.6。

另外，主計總處於今年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。