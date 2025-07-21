房市剛需也撐不住？新青安連三跌 6月受理件數陷冰點

央行房市信用管制措施持續發威，房市價跌量縮，新青安大退燒。財政部21日公布八大行庫辦理「青年安心成家貸款」統計，6月僅受理4,055件，是連三個月衰退，更寫新青安上路來的單月第四低，反映市場購屋需求急凍。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，新青安是市場最硬的剛需買方，但受央行第七波信用管制後，民眾購屋陷入觀望，使不受管制、甚至受到補貼的新青安首購族萎縮，顯示房市急速轉冷。

一家行庫主管也坦言，新青安受理件數、金額已連三個月衰退，反映市場需求急速下降，受理後約2~3個月，行庫才會做後續撥貸，以6月受理案、金額續跌來看，除非有大量分戶貸款進駐，否則7~8月撥貸量恐也會持續走低。

據財政部公布最新統計，2025年6月新青安新受理4,055戶、金額343.6億元，各月減6.7%和4.3%，拉長一年來看，年減都有約四成之譜，顯示新青安需求已下滑。

以撥貸狀況來看，6月撥貸戶4,179戶、金額337.65億元，都月減約4%、年減約四成，呈現受理和撥貸雙衰的困境。

另一家行庫說，受理案增減是反映市場需求高低，撥貸除因受理案件影響，也受到各行庫房貸資金水位（如72-2條不動產限額）、消化舊案速度（如排撥件）、及對央行自主管理承諾等三大因素。

據了解，目前八大行庫自住房貸至少排撥要1~3個月，部分行庫甚至要等半年，這都會影響到每月撥貸案件與水位高低。

進一步觀察八家行庫6月承作狀況。以受理情況來看，臺銀受理戶數重返1,000戶大關達1,076戶，金額84.7億元，月增都逾兩成，是八行庫中月增幅最高者，合庫也有雙位數成長，受理914戶、76.34億元，其餘六家都陷入衰退。

以撥貸來看，則以彰銀和合庫撥貸月增成長，其餘六家下滑。又以兆豐銀撥貸件數與金額月減逾三成最兇，一銀月減逾兩成，華銀和土銀都月減逾一成。

財政部是從2023年8月1日推出新「青年安新成家貸款」，累計至今已撥貸了47萬戶、2兆4,068億元，占整體房貸餘額約兩成左右，該三年補貼政策將在2026年7月底結束，市場預期已不會再延長。