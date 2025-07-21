凱基銀行香港分行今日開業 為凱基銀首間海外分行
凱基金控旗下子公司凱基銀行宣布，香港分行今（21）日正式開業，成為凱基銀行首間海外分行。
凱基銀香港分行的開業將擴大銀行規模及業務觸角，逐步推動凱基銀具特色的海外發展策略，並結合金控資源，透過單一窗口合作模式，提供客戶一站式全方位的金融服務；對於凱基金成為亞洲領先金融企業又往前跨進一步。
凱基銀總經理林素真表示，未來客戶可藉由香港分行延伸企業客戶在境外資金調度及融資等金融服務；另一個重要的發展方向是財富管理業務，因為凱基銀剛獲得金管會核發的財管2.0執照，正積極準備申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，也會針對企業客戶推出家族辦公室服務及加強財富管理解決方案和諮詢服務，屆時串聯香港分行及凱基證券的布局，提供客戶境內及跨境的財富管理規劃及服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言