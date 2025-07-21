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凱基銀行香港分行今日開業 為凱基銀首間海外分行

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基銀行香港分行今日開業，加速海外業務布局。圖／凱基銀行提供
凱基銀行香港分行今日開業，加速海外業務布局。圖／凱基銀行提供

凱基金控旗下子公司凱基銀行宣布，香港分行今（21）日正式開業，成為凱基銀行首間海外分行。

凱基銀香港分行的開業將擴大銀行規模及業務觸角，逐步推動凱基銀具特色的海外發展策略，並結合金控資源，透過單一窗口合作模式，提供客戶一站式全方位的金融服務；對於凱基金成為亞洲領先金融企業又往前跨進一步。

凱基銀總經理林素真表示，未來客戶可藉由香港分行延伸企業客戶在境外資金調度及融資等金融服務；另一個重要的發展方向是財富管理業務，因為凱基銀剛獲得金管會核發的財管2.0執照，正積極準備申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，也會針對企業客戶推出家族辦公室服務及加強財富管理解決方案和諮詢服務，屆時串聯香港分行及凱基證券的布局，提供客戶境內及跨境的財富管理規劃及服務。

香港 凱基銀行 財富管理

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