購屋信心弱 6月新青安受理4055戶探上路來第4低

信用管制措施發酵，加上美國關稅等變數使市場動盪，影響民眾購屋信心，財政部今天公布6月新青安受理4055戶、續呈月減，為近4個月低點，且為新青安112年8月上路以來的單月第4低水準。

據財政部國庫署公布最新統計，今年6月新青安受理戶數4055戶，金額新台幣343.55億元，分別月減6.7%、4.3%，年減43%、39%。撥貸戶數4179戶，撥貸金額337.65億元，分別月減3.9%、4.2%，年減42.3%、40.5%。

觀察各行庫今年6月承作新青安情形，台銀受理戶數重返1000戶大關、達1076戶，金額84.73億元，合庫受理914戶，金額76.34億元，是8間公股銀中唯二受理呈現月增者。撥貸情形方面，則僅彰銀、合庫月增。

行庫主管分析，房市過熱情況在第7波選擇性信用管制等健全房市措施發酵後，已有降溫，加上最近美國對等關稅等變數使市場動盪，讓民眾購屋態度轉趨觀望，導致房市買氣轉淡。

不過，行庫主管指出，由於先前積累的案量仍多，各行庫持續消化中，並配合政府政策，優先承作新青安及無自用住宅貸款，但受限於資金狀況與銀行法第72條之2比率等主管機關規範，目前額度皆優先保留給已核未撥客戶，及合作建商的建案分戶貸款，並依序撥款。

行庫主管表示，新青安等房貸業務都是依照授信5P綜合評估考量，從客戶送件受理到核定時間多長，需視個案評估，比如案件資料的完整性、複雜性等。

根據盤點，目前8大行庫自住房貸有需排撥1.5至3個月的案件，亦有需等候6至10個月者；行庫主管強調，銀行也會明確告知民眾可能的排撥時間，讓民眾能夠預作安排。