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市場觀望台灣關稅結果 新台幣震盪走貶續測29.5元
7月步入下旬，台灣對等關稅稅率遲未出爐，新台幣匯率今天震盪小貶，收盤收29.415元，微貶0.9分，繼續測試29.5元重要關卡。經濟前景不明朗，市場觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至11.52億美元。
台積電上週法說會釋出正面訊號，一度吸引外資匯入，新台幣震盪翻揚，不過題材熄火，在關稅不確定性的利空籠罩之下，台灣股匯市今天同步走弱。
台股今天開低震盪，盤中下跌約140點，終場下跌42.57點，收在23340.56點。
新台幣兌美元匯率跟進走疲，今天以29.383元開盤，小幅走揚，盤中高點29.383元，隨後翻貶，最低觸及29.437元。
外匯交易員表示，今天市場缺乏量能，匯價陷入整理，尤其時序已接近7月底，台灣關稅卻遲未出爐，市場傳聞四起，不確定性升高，使得美元回落、亞幣反彈之際，新台幣反而獨自憔悴。
央行統計，美元指數今天微跌0.08%，亞幣多呈反彈，人民幣小升0.02%，新加坡幣上揚0.06%，韓元反彈0.31%，日本參議院大選落幕，雖然執政聯盟慘敗，但日本首相石破茂表態續任，日圓擺脫近期頹勢，強彈0.45%。
外匯交易員認為，政經局勢不明朗，投資人不敢輕舉妄動，新台幣匯率因而陷入膠著，除了靜待台灣關稅稅率出爐，美國聯準會主席鮑爾本週談話是否釋出更多關於美國經濟的訊號，也是市場聚焦重點。
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