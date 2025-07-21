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國泰產險法遵儀表板 首家產險法遵科技獲雙項專利認證

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰產險「法遵儀表板」為首家以法遵科技獲雙項專利認證之產險公司，以風險導向的法遵管理新思維，設計視覺性介面，落實永續治理、內部創新。國泰產險／提供
國泰產險「法遵儀表板」為首家以法遵科技獲雙項專利認證之產險公司，以風險導向的法遵管理新思維，設計視覺性介面，落實永續治理、內部創新。國泰產險／提供

為落實公司治理、辨識與管理各單位業務風險程度，國泰產險法遵團隊設計「法遵風險管理裝置」，為首家獲得「新型專利」與「設計專利」雙項認證之產險公司。「法遵儀表板」以風險導向的法遵管理新思維，透過便捷視覺性介面，讓各項業務法遵風險呈現可視化、可比性，有利監控、把關。不僅彰顯國泰產險法令遵循與數位科技領域的創新突破，更有效提升全體同仁法遵風險意識，成為公司永續治理的基石，展現國泰產險內部創新動能無所不在。

國泰產險指出，將風險管理視為永續經營關鍵要務之一，將法遵風險獨立出來，有邏輯地建置各風險指數於「法遵儀表板」呈現，精準管理各部門風險程度，風險指數來源包括內外部資訊及法規、歷史數據、潛在風險等，並依據標準進行監測、檢視及改善行動方案等，不只看數據呈現出來的量化指標，更加上法遵單位日常觀察與各部門往來案件作為質化指標，有助將永續管理、內部創新落實為日常。「法遵儀表板」除了提供部門主管一目了然的視覺介面掌握風險程度、適時介入管理外，也可與其他部門對照風險程度；法遵單位則可透過數值監測更精確掌握各單位風險，以落實監督管理。

國泰產險總機構法令遵循主管副總經理朱政龍表示，「法遵儀表板」的誕生，是傳統法令遵循管理與現今數位科技的結合，由法遵團隊歷經兩年研發成果，跳脫傳統質化的法遵思維，確保各單位業務流程符合法遵要求，強化公司治理職能與永續韌性，並且一次取得「新型」與「設計」雙項專利認證，更凸顯國泰產險在法遵科技和數位管理上的領先地位，未來國泰產險將持續結合數位科技及推動法遵觀念普及化，成為公司治理的得力助手，更是公司永續經營的重要基石。

產險 國泰

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