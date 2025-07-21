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LINE Pay即日起與賑災基金會合作啟動「114年丹娜絲風災募款專案」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

丹娜絲颱風重創台灣中南部，災後重建工作漫長，為協助受災居民儘速重建家園，經行政院協調相關單位後，由衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會開辦捐款帳戶，LINE Pay宣布即日起與賑災基金會合作啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，民眾可以透過LINE Pay 愛心捐款平台即時捐款，捐款將用於支援丹娜絲颱風災後重建。

用戶進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。捐款以100元為一個單位，單次捐款金額最高上限為10萬元。LINE Pay募款期間為即日起至8月20日。捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，捐款金額由LINE Pay代收並全數轉付衛福部公設財團法人賑災基金會，募款人為衛福部公設財團法人賑災基金會，捐款將全數用於「114年丹娜絲風災募款專案」，募得款項將用於災區災民之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以減低災民等候救助時間，使每一位災民儘速重拾正常生活。

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