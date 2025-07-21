「台新pay+」跨境支付登場！首波上線韓國 免收1.5%手續費

看準國人出國旅遊需求強勁攀升，台新銀行搶先布局跨境行動支付市場，攜手韓國韓亞金融集團旗下GLN International Inc.，將於24日正式推出全新數位支付服務「台新pay+」，首波提供Richart Life會員可以在韓國旅遊使用，不僅海外消費免收1.5%手續費，首筆交易還能獲得台新Point回饋，讓民眾出國玩得更盡興、更省錢。

為持續推動創新金融服務，台新銀行早於2016年即與韓國韓亞金融集團簽訂合作備忘錄。2021年更與其子公司GLN International Inc. 展開合作，協助臺灣商戶跨境收款服務，並借力韓亞銀行海外布局及外匯操作經驗，再於今年7月正式啟動跨境付款服務。

「台新pay+」為原有「台新pay」的升級版本，導入跨境支付功能，不僅降低現金兌換與海外交易手續費的負擔，更強化用戶在海外旅遊、購物支付便利與安全體驗。台新銀行表示，「台新銀行此次與GLN完成系統整合，實現一站式交易與對帳流程，可透過單一平台同時處理多國、多幣別的跨境支付需求，成為業界首創。此舉不僅有助於提升支付效率，也讓消費者在國際旅遊時享有更便利、無縫的支付體驗」。繼韓國後，台新銀行將與GLN陸續推進香港、泰國、新加坡等國家，持續運用金融科技落實普惠金融與ESG永續發展承諾。

「台新pay+」首波將提供Richart Life會員搶先於韓國體驗使用，消費者只要註冊成為台新電支會員，即可透過「台新pay+」於韓國各大實體通路進行行動支付。目前在韓國支援通路涵蓋便利商店、百貨公司、連鎖餐飲與觀光熱點等常見消費場景，讓出國旅遊不再煩惱換匯與手續費，一機在手即可暢遊韓國、輕鬆支付。

為歡慶「台新pay+」全新服務正式上線，台新銀行同步推出限時優惠活動，7月24日當日成功註冊成為台新電支會員可享台新Point 7點回饋，迄9月底前，綁定台新銀行存款帳戶首次使用「台新pay+」於韓國商店消費，再享最高77點台新Point回饋(限量1,000名)，讓用戶在享受便利支付的同時也能輕鬆賺點數。

在數位金融迅速演進的當下，台新銀行持續以打造完整的金融生活生態圈為目標，將科技、支付、帳務、回饋整合於單一服務，並以創新驅動消費者體驗。此次推出台新pay+，不只是支付工具的升級，更是台新對跨境支付、數位金融與生活整合策略的具體實踐。