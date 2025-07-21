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台北富邦銀行「古亭分行」遷址重新開幕 深耕在地生活圈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行「古亭分行」21日重新開幕，北富銀副董事長韓蔚廷(左三)、總經理郭倍廷(左二)親臨剪綵，期望透過服務設施與空間配置的全新升級，為周邊民眾帶來更優質的金融體驗。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行「古亭分行」21日重新開幕，北富銀副董事長韓蔚廷(左三)、總經理郭倍廷(左二)親臨剪綵，期望透過服務設施與空間配置的全新升級，為周邊民眾帶來更優質的金融體驗。台北富邦銀行／提供

台北富邦銀行持續優化在地金融服務品質，位於台北市中正區的「古亭分行」於21日正式遷址重新開幕。北富銀表示，原分行所在建物因空間條件已不符現代化服務需求，為提供更舒適、便利的服務環境，特別在鄰近地段另覓新址，全面升級服務設施與空間配置，期望為周邊民眾帶來更優質的金融體驗。

古亭商圈發展歷史悠久，早期由博愛特區延伸而成，區內匯聚多個公家機關，包括總統府官邸、經濟部、國稅局等，展現濃厚的行政中心氛圍。地理位置橫跨大安區與中正區交界，交通便捷，捷運路網涵蓋古亭站與中正紀念堂站，吸引眾多中小企業進駐。

此外，古亭地區亦為台北市知名文教區，周邊匯聚多所國小、國中與高中，並鄰近台灣大學、師範大學、國北教等高等學府，教育資源豐富，商業機能成熟，住宅人口穩定，近年更吸引多元產業進駐，具備強勁的消費潛力與財富管理需求。

北富銀指出，古亭分行深耕在地多年，在財富管理領域表現亮眼，投資與保險業務發展均衡，服務品質深受客戶肯定。目前當地客群以教授、教師、公務員等專業人士為主，金融需求以退休規劃與稅務安排為核心，亦重視資產傳承，期望為下一代甚至第三代建立穩健的財務架構，延續家族財富。

本次重新開幕，分行不僅進行空間升級，導入低櫃台等友善設計，提升服務效率與客戶體驗，更將進一步整合全行資源，提供涵蓋投資理財、信託規劃、保險保障、退休準備、資產傳承及數位金融等多元服務，搭配專業理財顧問團隊，可依據客戶不同人生階段的財務需求，量身規劃資產配置與保障方案，協助穩健實現長期財務目標。

為慶祝古亭分行重新開幕，北富銀推出限時回饋活動，即日起至8月31日止，新開立之個人戶臨櫃以其他金融機構匯入之新資金，承作2個月美元、歐元、澳幣及日幣定存可享專屬優惠利率，台幣定存則可享最高6個月1.8%優惠利率。

秉持「正向力量、成就可能」品牌理念，北富銀持續傾聽在地需求，靈活回應區域發展脈動，致力提供貼近生活的金融服務。未來，古亭分行將積極參與社區活動，深化與在地連結，成為鄰里生活圈中值得信賴的金融夥伴，陪伴客戶邁向更豐盛的富足人生。

北富銀 退休規劃

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