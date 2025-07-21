快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

行動支付掀海外布局熱潮 台新銀24日推韓國跨境支付

中央社／ 台北21日電

看準民眾出國旅遊需求持續增加，台新銀行今天宣布，攜手韓國韓亞金融集團旗下GLN International Inc.，7月24日推出升級版的「台新pay+」提供跨境支付服務，首波上線韓國百貨零售、超商與連鎖餐飲等通路，提升海外支付便利性。

台灣許多電子支付業者近年都積極插旗海外市場，以民眾熱愛的旅遊地點日本為例，更是跨境支付試水溫的首選地。

市面上像是玉山Wallet、全支付、街口支付都攜手日本電子支付龍頭PayPay，另外，全支付除了跨足日本外，也進軍韓國，未來還有意插旗泰國、越南等旅遊熱點。如今，台新銀的電子支付台新pay+也加入跨境支付戰局。

台新銀行今天發布新聞稿，早在2016年就跟韓國韓亞金融集團簽訂合作備忘錄。2021年更與其子公司GLN International Inc.（GLN）展開合作，協助台灣商戶跨境收款服務，並借力韓亞銀行海外布局及外匯操作經驗，今年7月正式啟動跨境付款服務。

台新銀指出，台新pay+是原本台新pay的升級版本，導入跨境支付功能，「台新pay+」首波將提供RichartLife會員在韓國體驗使用，用戶註冊成為台新電子支付會員，就可透過「台新pay+」在韓國各大通路使用行動支付，可降低現金兌換與海外交易手續費的負擔，更強化用戶體驗。

台新銀表示，這次跟GLN完成系統整合，可透過單一平台同時處理多國、多幣別的跨境支付需求，成為業界首創。繼韓國後，台新銀行將跟GLN陸續推進香港、泰國、新加坡等國家。

台新 電子支付

延伸閱讀

丹娜絲重創雲嘉南四縣市 台新銀、昇恒昌基金會合捐300萬賑災

影／韓國廚藝挑戰賽 弘光科大師生奪下11面獎牌

中職／李珠珢驚爆熱戀職棒選手 互抱貼臉親暱照網路瘋傳

中職／「AI女神」李珠珢爆熱戀！與大5歲球星親密照瘋傳網轟動

相關新聞

泰山要街口返還36億 律師團：不排除依法管收胡亦嘉

泰山對街口金科公司提起返還新台幣36億元投資款訴訟案，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行。泰山今天透過律師團發出聲明，表示...

國人不愛日本了？第2季刷卡額竟轉衰退 瑞士刷卡狂飆稱王

台人最愛的旅遊地日本，地位不保了嗎？兆豐銀行統計，第2季國人赴日刷卡金額季減6%，為少數負成長國家，疑與社群口碑、日幣貶...

颱風重創中南部 金管會轄下證券期貨相關機構捐款800萬元賑災

丹娜絲颱風6日強襲台灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證券交易所...

胡亦嘉：盼另募集資金取代泰山之投資 解除街口危難

街口金融科技董事長胡亦嘉被控2020年任內發行ETF基金涉犯證券交易法，目前被限制出境、出海，即將到期，台北地院今對是否...

新光人壽副董洪士琪：改變並不是終點，而是更好的起點

台新金控與新光金控的合併基準日定於本周四（24日），當天將正式更名為台新新光金控，新光人壽副董事長洪士琪今天發出對內信，...

新光金24日畢業 洪士琪喊話：改變不是終點而是更好的起點

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，合併後金控成為國內第四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。