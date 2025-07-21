行動支付掀海外布局熱潮 台新銀24日推韓國跨境支付

看準民眾出國旅遊需求持續增加，台新銀行今天宣布，攜手韓國韓亞金融集團旗下GLN International Inc.，7月24日推出升級版的「台新pay+」提供跨境支付服務，首波上線韓國百貨零售、超商與連鎖餐飲等通路，提升海外支付便利性。

台灣許多電子支付業者近年都積極插旗海外市場，以民眾熱愛的旅遊地點日本為例，更是跨境支付試水溫的首選地。

市面上像是玉山Wallet、全支付、街口支付都攜手日本電子支付龍頭PayPay，另外，全支付除了跨足日本外，也進軍韓國，未來還有意插旗泰國、越南等旅遊熱點。如今，台新銀的電子支付台新pay+也加入跨境支付戰局。

台新銀行今天發布新聞稿，早在2016年就跟韓國韓亞金融集團簽訂合作備忘錄。2021年更與其子公司GLN International Inc.（GLN）展開合作，協助台灣商戶跨境收款服務，並借力韓亞銀行海外布局及外匯操作經驗，今年7月正式啟動跨境付款服務。

台新銀指出，台新pay+是原本台新pay的升級版本，導入跨境支付功能，「台新pay+」首波將提供RichartLife會員在韓國體驗使用，用戶註冊成為台新電子支付會員，就可透過「台新pay+」在韓國各大通路使用行動支付，可降低現金兌換與海外交易手續費的負擔，更強化用戶體驗。

台新銀表示，這次跟GLN完成系統整合，可透過單一平台同時處理多國、多幣別的跨境支付需求，成為業界首創。繼韓國後，台新銀行將跟GLN陸續推進香港、泰國、新加坡等國家。