國泰人壽與165警民聯防 270場識詐行動遍布全台

國泰人壽阻詐不遺餘力，根據警政署統計，2024年國壽成功攔阻超過130件詐騙案件，總金額高達1.5億元 ，阻詐金額占整體業界九成。

隨著科技持續演進，詐騙手法也不斷翻新，為強化金融詐騙防制觀念，國壽近期舉辦「公平待客」專題講座，特別邀請165反詐騙諮詢專線莊明雄秘書進行分享，透過近期165蒐集針對壽險業相關詐騙手法與案例剖析，向在場主管群及近300位線上參與的第一線同仁，傳授實用的阻詐心法與應對策略。

莊明雄指出，隨著網路與AI技術日益普及，詐騙手法也不斷翻新。平均每4至5人中就可能有1人會受騙，許多詐騙會針對民眾偏好或不容易察覺的型態，再透過人與人之間的疏離，以及受害者不願張揚的心理，讓人一步步落入陷阱，甚至無法自拔。

他亦分享，詐騙集團利用深偽技術冒用客戶聲音或長相進行金融交易，造成更大的資安威脅。

為保障客戶資產安全，國壽推出「受詐監測模型」，此模型運用數據技術，透過歸納客戶的保單服務歷程，計算出相應「風險值」，由系統成功識別之高風險受詐案例吻合度，約可達八成。

此外，國壽深化與警察機關、民間機構的識詐合作，自2019年起結合業務單位及當地警察局，透過互動式防詐桌遊「詐騙防衛隊」共同宣導，幫助民眾了解詐騙手法並培養警覺心，2024年辦理超過270場、累計參與超過1.1萬人。

國壽除了在全台55個服務據點積極推動臨櫃阻詐行動，自今年2月起，更將防詐資訊製作為EDM電子報與影音內容，整合進業務同仁常用的數位工具中，發動全台2.3萬名業務同仁，將識詐教育主動融入日常拜訪情境，協助提升客戶對詐騙的警覺與應對能力。上線近4個月，統計觀看與轉發人次已超過2.2萬人，持續擴大反詐影響力。

國泰人壽表示，唯有群策群力、跨界合作，才能有效打擊日益複雜的詐騙行為。未來，將持續攜手各界，從最新詐騙情資交流、數據技術應用到資訊共享，全面強化防詐聯防機制，築起堅實的金融防詐防線。同時發揮「BETTER TOGETHER 共創更好」的集團精神，陪伴保戶識詐、防詐，守住辛苦累積的財富。