佳格宣布強化公司治理 邱子權接任佳格台灣總經理

佳格（1227）食品集團21日宣布組織調整，全面強化集團企業治理韌性和人才永續轉型，佳格食品集團執行長曹博睿營運策略著眼亞洲市場，專注於集團「全人全齡健康」之核心策略定位，集團正式任命邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，帶領團隊持續深耕台灣。

佳格指出，秉持「紮根台灣，放眼亞洲」的理念，期待透過全新戰略布局，將佳格打造成全亞洲最專業的功能性食品公司，擘劃中長期成長藍圖。而因應此企業運籌布局，佳格食品集團執行長曹博睿將放眼亞洲，專注於集團「全人全齡健康」之核心策略定位，致力於開拓亞洲新興市場的成長動能，串聯國內外精準營養和健康生活產業，發展健康生態系，並在樂齡銀髮營養市場建立競爭優勢，引領公司邁向2030年的遠大目標。

同時，集團正式任命邱子權接任佳格食品集團台灣總經理，帶領團隊持續深耕台灣，強化公司競爭優勢策略布局、營運銷售和行銷推廣，加速創新與數位化轉型，不斷探索新的成長邊界，為永續經營注入新活水，共同為佳格邁向40周年與企業長期發展奠定堅實基礎。

佳格食品一直以成為「全家的營養健康夥伴」為使命，致力於創新產品和高品質服務，持續為消費者帶來健康美味的生活新選擇，在台灣市場持續鞏固其領導地位，旗下桂格、得意的一天、福樂、天地合補等品牌市占率均穩居業界第一。近年來佳格秉持集團穩健經營的信念，成功抵禦原物料成本上漲、新冠疫情、地緣政治等外部衝擊，更以強韌的市場應變能力，展現穩健成長力道。

此次組織調整不僅是佳格集團因應全球市場變革、強化企業韌性的戰略布局，更是邁向永續發展新里程碑的關鍵一步。佳格堅信，在曹博睿執行長與邱子權總經理的雙核心領導下，集團將持續以創新驅動成長，共同開創全球與台灣市場更加輝煌的嶄新未來。