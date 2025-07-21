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泰山要街口返還36億 律師團：不排除依法管收胡亦嘉

中央社／ 台北21日電
街口金科董事長胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
街口金科董事長胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

泰山對街口金科公司提起返還新台幣36億元投資款訴訟案，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行。泰山今天透過律師團發出聲明，表示不排除依法管收街口創辦人胡亦嘉；泰山將研擬採取相關法律程序，包括提出刑事告訴等，確保全體股東權益。

泰山律師團今天聲明表示，7月10日下午，法院依泰山所請前往長安東路街口金科公司進行查封，該址所有員工遭緊急通知撤離，1樓街口金科招牌亦悄然卸下。街口金科100%子公司街口電子支付公司總經理范庭甄聲稱，街口金科無實際業務、亦無員工，只是控股公司，該址7樓所有動產均屬街口電支公司所有，致當日執行程序毫無所獲。

泰山律師團質疑，街口金科實收資本額27億元，2023年5月又收取泰山支付的36億元投資款，依國稅局函覆街口金科2024年所得清單，銀行帳戶尚有存款，對多家公司亦有借款利息；如果街口金科確無實際業務，亦無員工，則應無營運需要資金，銀行帳戶應有鉅額存款，但目前查知帳戶幾乎歸零。

泰山律師團表示，街口金科原持有瑞興銀行9.6%股份，今年4月15日將該等持股全數轉給街口網路金科公司，以瑞興銀當日股價12.5元估算，街口金科收取至少4億元價款；然而泰山於5月下旬聲請查封街口金科銀行帳戶卻幾無所獲，顯有隱匿情形。

泰山律師團表示，街口金科去年收購實收資本額僅100萬元之「艾士盟國際有限公司」，更名為「街口網路金科公司」，並在短短半年內，將街口網路金科公司的實收資本額從100萬元，急遽擴增至9億元。

泰山律師團表示，街口網路金科更於6月收購京城證券的股份，又將街口金科持有的瑞興銀行股票移轉給街口網路金科，街口金科的資產疑被有計畫地移轉，將導致泰山的36億元投資款求償無門。

泰山

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