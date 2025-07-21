國人不愛日本了？第2季刷卡額竟轉衰退 瑞士刷卡狂飆稱王

台人最愛的旅遊地日本，地位不保了嗎？兆豐銀行統計，第2季國人赴日刷卡金額季減6%，為少數負成長國家，疑與社群口碑、日幣貶值兩大原因有關。相對高物價的瑞士則逆勢爆發，刷卡季增280%，旅遊熱點版圖大風吹。

據兆豐銀行統計指出，今年第2季國人赴日本刷卡簽帳金額季減6%，是主要旅遊國中少數出現負成長的市場，令人意外。對照過去長年穩居「最愛旅遊地」寶座的盛況，這波下滑動能，顯示台人旅遊偏好正出現結構轉變。

兆豐銀行分析，導致日本旅遊簽帳金額衰退的原因，可能來自兩方面：一是近期社群平台充斥「日本觀光爆量、人擠人、品質下滑」的負面評價，使部分旅客轉往他國。

二是日圓兌台幣持續貶值，弱勢日圓換成強勢台幣計價的簽帳數字，自然帳面數字縮水。

相較之下，曾被視為「高不可攀」的瑞士則爆冷崛起。根據兆豐銀行統計，第2季國人赴瑞士刷卡金額季增280%，高居海外消費成長率冠軍，其次才是韓國、第三是澳洲，各季增26%和25%。

高物價的瑞士緣何躍升榜首？兆豐銀認為，台幣升值是背後主因之一。匯率優勢提高了台人出國消費的意願，對原本「看看就好」的阿爾卑斯山旅遊，也更願意花錢深度體驗、豪氣血拚。不少旅客開始減少攜帶現金，改以高回饋信用卡支付，把每一筆消費發揮最大效益。

以兆豐銀行的「利多御璽卡」為例，只要使用電子帳單並完成一筆國內不限金額的刷卡消費，海外消費即可享3%現金回饋無上限。若綁定帳戶自扣再成功登錄，額外可再拿0.1%回饋，每期最高500元。

不論是亞洲、美洲或歐洲地區，全數納入回饋範圍，適合不想計算太多的「無腦刷」旅人。若還搭配指定旅遊平台活動，還有滿額最高6,000元的旅費加碼，有效刺激出國消費意願。