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颱風重創中南部 金管會轄下證券期貨相關機構捐款800萬元賑災

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所今天宣布，合力捐助800萬元協助丹娜絲颱風受災戶。本報資料照片
台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所今天宣布，合力捐助800萬元協助丹娜絲颱風受災戶。本報資料照片

丹娜絲颱風6日強襲台灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所，合力捐助800萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所指出，本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，協助災民度過難關。

捐款 櫃買中心 台灣期貨交易所

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