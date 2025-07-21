金管會轄下證券期貨相關機構合捐800萬元 攜手賑災中南部災情嚴重地區

丹娜絲颱風7月6日深夜強襲臺灣中南部，造成重大災情，引起全國各界關切。金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，合力捐助新台幣800萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，協助災民度過難關。