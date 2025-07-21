胡亦嘉：盼另募集資金取代泰山之投資 解除街口危難

街口金融科技董事長胡亦嘉被控2020年任內發行ETF基金涉犯證券交易法，目前被限制出境、出海，即將到期，台北地院今對是否解除限制出境開庭，胡亦嘉強調，近期與泰山（1218）公司入股案訴訟，希望能另募集資金取代泰山，解除街口公司危難。他是街口創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，懇請法官考量他有急需出國募資需求，解除限制出境。

胡亦嘉表示，近期關於街口金科民事訴訟，起因為泰山公司經營權糾紛，本應與街口公司無涉。他強調，泰山公司與街口金科公司簽訂的合約為「投資合約」，資金自用於公司發展，絕無任何一毛錢進他本人口袋，他本人的所有財產就是街口公司股權。

胡亦嘉控訴，街口公司現因尚有疑義的民事一審判決，加以特地媒體用抹黑、謠言影響金融機構的穩定，已造成社會紛擾與街口公司損害。此時，街口金科除依法繼續上訴的方式，更希望能另募集資金，取代泰山之投資，解除街口公司之危難，以滿足泰山公司需求，使現狀能成為雙贏局面。他本人為街口公司創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，因此更需懇請法官，考量他有急需出國募資需求，能解除本人之限制出境。

胡亦嘉說，民主必須配合法治，法治的必要條件是法院公正。特地媒體與檢方互通，媒體影響辦案，已是事實，特定媒體現更意圖影響他的限制出境庭，影響法院，難以置信。在沒有任何正當理由下，他已經被限制出境超過3年，這是人權狠狠被踐踏，他並非政治人物，如果司法能這樣被濫用來對付一般人民，台灣也不用再說什麼民主了。