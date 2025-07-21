快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

胡亦嘉：盼另募集資金取代泰山之投資 解除街口危難

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

街口金融科技董事長胡亦嘉被控2020年任內發行ETF基金涉犯證券交易法，目前被限制出境、出海，即將到期，台北地院今對是否解除限制出境開庭，胡亦嘉強調，近期與泰山（1218）公司入股案訴訟，希望能另募集資金取代泰山，解除街口公司危難。他是街口創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，懇請法官考量他有急需出國募資需求，解除限制出境。

胡亦嘉表示，近期關於街口金科民事訴訟，起因為泰山公司經營權糾紛，本應與街口公司無涉。他強調，泰山公司與街口金科公司簽訂的合約為「投資合約」，資金自用於公司發展，絕無任何一毛錢進他本人口袋，他本人的所有財產就是街口公司股權。

胡亦嘉控訴，街口公司現因尚有疑義的民事一審判決，加以特地媒體用抹黑、謠言影響金融機構的穩定，已造成社會紛擾與街口公司損害。此時，街口金科除依法繼續上訴的方式，更希望能另募集資金，取代泰山之投資，解除街口公司之危難，以滿足泰山公司需求，使現狀能成為雙贏局面。他本人為街口公司創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，因此更需懇請法官，考量他有急需出國募資需求，能解除本人之限制出境。

胡亦嘉說，民主必須配合法治，法治的必要條件是法院公正。特地媒體與檢方互通，媒體影響辦案，已是事實，特定媒體現更意圖影響他的限制出境庭，影響法院，難以置信。在沒有任何正當理由下，他已經被限制出境超過3年，這是人權狠狠被踐踏，他並非政治人物，如果司法能這樣被濫用來對付一般人民，台灣也不用再說什麼民主了。

泰山 胡亦嘉 街口支付

延伸閱讀

街口胡亦嘉違反證交法獲利6千萬 他求法官解除境管：我不可能逃亡

泰山聲請查封資產未果 將對街口金科公司提刑事告訴

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

泰山追討36億 態度強硬

相關新聞

新光金24日畢業 洪士琪喊話：改變不是終點而是更好的起點

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，合併後金控成為國內第四大...

若拒返還36億元 泰山：不排除依法管收胡亦嘉

泰山對街口金科公司提起返還36億元投資款訴訟，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行；泰山透過律師團發出聲明表示，不排除依法管...

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計這國Q2刷卡暴衝280%

國人旅遊新寵大洗牌！根據兆豐銀行內部統計顯示，今年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙...

胡亦嘉：盼另募集資金取代泰山之投資 解除街口危難

街口金融科技董事長胡亦嘉被控2020年任內發行ETF基金涉犯證券交易法，目前被限制出境、出海，即將到期，台北地院今對是否...

新光人壽副董洪士琪：改變並不是終點，而是更好的起點

台新金控與新光金控的合併基準日定於本周四（24日），當天將正式更名為台新新光金控，新光人壽副董事長洪士琪今天發出對內信，...

富邦金控連續兩年蟬聯《TIME》全球500大永續企業 全球金融業第四名

美國《TIME》雜誌與國際數據機構Statista共同評選「全球500大永續企業（World’s Most Sustai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。