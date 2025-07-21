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LINE Pay攜手賑災基金會 啟動丹娜絲風災募款

中央社／ 台北21日電

LINE Pay今天宣布，即日起與財團法人賑災基金會合作啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，民眾可以透過LINE Pay愛心捐款平台即時捐款，捐款將用於支援丹娜絲颱風災後重建。

颱風丹娜絲重創台灣中南部，災後重建工作漫長，為協助受災居民儘速重建家園，經行政院協調相關單位後，由衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會開辦捐款帳戶。

LINE Pay今天發布訊息指出，用戶進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINEPOINTS點數支付完成捐款。

LINE Pay指出，捐款以100元為一個單位，單次捐款金額最高上限為10萬元，LINE Pay募款期間自即日起至8月20日。

LINE Pay強調，本次捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行吸收，捐款金額由LINE Pay代收，並全數轉付賑災基金會，募款人為賑災基金會，捐款將全數用於「114年丹娜絲風災募款專案」，募得款項將用於災區災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以減低災民等候救助時間，使每一位災民儘速重拾正常生活。

LINE 捐款 LINE Pay

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