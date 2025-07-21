快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

30歲以下年輕投資人 參與市場熱度持續攀升

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

因應數位原生世代投資行為轉變，元富翻轉傳統券商思維，採用原生（Native）技術開發，賦予元富富果下單服務全新風貌，投資人可直接從富果APP串接至元富證券下單，實現一站式、無斷點的數位體驗，更加符合年輕世代對簡便快速交易的需求。

根據證交所統計，截至2025年6月底，台股自然人開戶數達1,338萬戶，其中30歲以下年輕投資人達227萬戶，占比約17%，本月新增逾2.1萬人、占比達66％最多，顯示年輕族群參與市場熱度持續攀升，並成為推動市場動能的重要力量。為協助年輕投資人更有效率的整合資金，元富證券提供「分戶帳服務」，用戶可直接綁定原有銀行帳戶為出入金帳戶，無需另行開立交割戶，即可完成下單與交易流程，提升金融服務的便利性與包容性，感受更加完整且流暢的投資體驗。

元富證券自與富果合作以來，市場反應持續熱烈。新開戶人潮持續湧入，30歲以下新開戶用戶占比高達30%，顯著高於市場平均水準（17%），展現該創新模式對數位世代的高度吸引力。回應客戶期待，「開元富・享富果」開戶優惠活動延長至114年12月31日止，新戶於活動期間完成開戶並綁定富果會員，即可獲得新臺幣400元全家電子禮券與專屬好禮包，交易再享單月最高新臺幣3,800元手續費折抵金。

延伸閱讀

券商公會改選「老面孔」對陣 選情呈五五波拉鋸

元富證券與宏碁智通｢停車大聲公」 首創智慧城市與理財新體驗

30歲台灣美女部落客驚傳驟逝！ 弟弟悲痛曝死訊

台灣美女網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊　享年30歲

相關新聞

新光金24日畢業 洪士琪喊話：改變不是終點而是更好的起點

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，合併後金控成為國內第四大...

若拒返還36億元 泰山：不排除依法管收胡亦嘉

泰山對街口金科公司提起返還36億元投資款訴訟，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行；泰山透過律師團發出聲明表示，不排除依法管...

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計這國Q2刷卡暴衝280%

國人旅遊新寵大洗牌！根據兆豐銀行內部統計顯示，今年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙...

新光人壽副董洪士琪：改變並不是終點，而是更好的起點

台新金控與新光金控的合併基準日定於本周四（24日），當天將正式更名為台新新光金控，新光人壽副董事長洪士琪今天發出對內信，...

富邦金控連續兩年蟬聯《TIME》全球500大永續企業 全球金融業第四名

美國《TIME》雜誌與國際數據機構Statista共同評選「全球500大永續企業（World’s Most Sustai...

凱基證券「股利再投資」助客戶資產放大 打造一站式股利平台

為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券隨身e策略APP針對「股利再投資」推出新功能，不論是整股或定期定額股利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。