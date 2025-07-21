新光人壽副董洪士琪：改變並不是終點，而是更好的起點

台新金控與新光金控的合併基準日定於本周四（24日），當天將正式更名為台新新光金控，新光人壽副董事長洪士琪今天發出對內信，表示「改變並不是終點，而是更好的起點」。

洪士琪在信中表示，新光金控最後一次股東會在六月底圓滿落幕，代表經營團隊推動革新的重大任務，邁進另一個更大的階段。適逢鳳凰花開的季節，媒體朋友以象徵總結與成長的畢業典禮形容這次股東會是相當貼切的。

他也認為，經營團隊跟新光金控及各子公司同仁歷經無數次的對話和交流，一方面消弭大家的疑慮，另一方面也承諾未來的穩定，希望讓各位相信，改變並不是終點，而是另一個更好的起點。

他強調，新光擁有六十年的品牌根基，同仁過去的努力跟奉獻，不只推動公司發展，也讓這個品牌的溫暖與安定深植人心，所以新光這兩個字不管是對他個人及全體同仁，甚至是在台灣這塊土地上成長的所有人，都具有難以取代的特殊意義。

信中引用賈伯斯曾說：「當下所發生的點滴終將在未來串接起來，你所相信的，都會給你信心朝理想邁進」。洪士琪表示，7月24日是新光金正式踏上下一階段的開始，也希望同仁無論站上哪個舞台，請積極迎接改變，不自我設限，因為只要心中有光，腳下就有方向，並能在新的旅程中汲取力量，持續茁壯成長。

最後他再次感謝同仁長久以來的貢獻，並衷心期盼能跟大家共享時代的趨勢機遇，一起迎向未來的領先新局。